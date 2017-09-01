نمرود سليمان: التصريح والواقع

نمرود سليمان: كلنا شركاء

في عصر الربيع العربي افرز شخصيات دخيلة على الفكر والسياسة وتم إزاحة السياسيين من مسرحهم ، وانتعشت ظاهرة يمكن وصفها (الاغتراب بين الواقع والتصريح) كثيرا ما يدلي مسؤول عن منصة لا يبلغ أفراد منصته وشعبيتهما الجماهيرية عشرون شخصا داخل وخارج سورية بتصريح يقول فيه: لن نسمح بهذا الدستور، ولن نقبل بهذا الجيش، أمريكا انتهت عليكم قراءة ذلك، الحياة أثبتت صحة سياستنا ، نعم سنحرر سورية قريبا، ونجعلها سويسرة الشرق وسنقضي على الغزاة والطغاة…

إذ تسمع هذا المسؤول صاحب هذه المنصة أو الجمعية او الحركة تظن انه يملك في الميدان آلاف المقاتلين ومئات الدبابات ومثلها من الطائرات ومعه نصف الشعب وأكثر ،ومن ناحية أخرى يملك من المال كثيره ومن خلاله يصل إلى بعض من وسائل الإعلام، كما انه يستخدم من قبل شخصية في هذه الدولة أو تلك ، ويسخر كل ما يملك من اجل ضخ إعلامي يصل إلى مجموعات متناثرة هنا او هناك.

تقع المقارنة بين ما يقوله الشخص وبين ما هو قائما على الواقع الملموس فتنفجر الكذبة الكبرى بين الواقع والحقيقة. وهناك مسؤول من نوع أخر كان موعودا من قبل دولة ما او جهة بأنه سيحتل منصبا مرموقا في سورية المستقبل، كل التصاريح التي يدلي بها هذا المسؤول تهدف إلى المنصب الموعود لذلك يقف ضد الحلول السياسية ويرفض قرارات الأمم المتحدة، يعطل اجتماع هنا ويعلق اجتماع هناك.

اما النوع الثالث من المسؤول هو الذي يؤجر موظفين لينفذوا ما يريده سياسيا، وغالبا ما يأتي بموظفين صغار بالعمر او كبار ولكنهم مطيعين لأوامره، اذا اخطأ موظفي المسؤول فإنه يتهرب من المسؤولية وإذا نجحوا في المهمة يسخرها المسؤول لشخصه.

نعم هذه النماذج موجودة في كل المعارضات السورية وقد ساهمت بشكل واضح في كل محطات الدمار السوري، ويوجد بين المعارضات السورية أشخاص وما أكثرهم لاهم لهم إلا هم شعبهم يفكرون بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بالتعاون مع كل أطياف الشعب السوري ومع الدول الشقيقة والصديقة ويناضلون من اجل الحقوق التي ضحى لها شعبنا الكثير الكثير.

نأمل من مؤتمر الرياض القادم أن يتحول الى غربال سياسي يفرز الصالح من الطالح ويستلم الصالحون مفاتيح الحل السورية .