روسيا تنفي مقتل مدنيين في إدلب و(تحرير الشام) تردّ

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نفت “هيئة تحرير الشام” مقتل قياديين لها على يد القوات الروسية في ريف إدلب الجنوبي، رداً على إعلان وسائل إعلامٍ روسيةٍ عن مقتل خمسة قياديين في صفوفها وذكرت أسماءهم.

ونقلت “عنب بلدي” عن مدير العلاقات العامة في “الهيئة”، عماد الدين مجاهد يوم أمس الأربعاء أن الحديث الروسي غير صحيح، ولا يوجد أعضاء في الجماعة يحملون هذه الأسماء التي نشرها الإعلام الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إنها قتلت 37 مقاتلًا من “تحرير الشام” بينهم خمسة قادة ميدانيين في ريف مدينة إدلب الجنوبي.

كما أنكرت الوزارة اليوم الخميس قصف طائراتها للأحياء السكنية في مدينة إدلب وريفها، وقتلها لعشرات المدنيين، وقال المتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف، إن “طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية لا توجه ضربات إلى مناطق سكنية في البلدات، لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين”.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي ردًا على تقرير لوكالة “رويترز” تحدث عن مقتل أكثر من 150 مدنيًا في إدلب، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة قصف الطيران الروسي.

في السياق، قال مجاهد في تصريح لصحيفة “القدس العربي” إن الأسماء الخمسة الذين ذكرتهم وزارة الدفاع الروسية هي اسماء مفبركة، ولا جود لها، واشار القيادي إلى ان “إعلان روسيا عن استهدافها لاجتماع ضم قيادات من هيئة تحرير الشام وتصفية عدد من القادة الميدانيين في محافظة إدلب هو أمر غير صحيح قطعياً”.

وقال أيضاً “هذه الأخبار الكاذبة التي تحدثت بها وزارة الدفاع الروسية، ما هي إلا أخبار على غرار الأكاذيب التي تطلقها قناة الدنيا التابعة للنظام المجرم وهي تأتي ضمن محاولات المحتل الروسي في التغطية على خسائره الكبيرة”.