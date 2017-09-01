مقتل مدنيَين إثر انفجار عبوةٍ ناسفةٍ شمال درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى مدنيان وأُصيب آخرون بجروح صباح اليوم الخميس (28 أيلول/سبتمبر)، إثر انفجار عبوةٍ ناسفةٍ على طريق كفر شمس ـ عقربا شمال درعا.

وقال الناشط أحمد الديري، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة (حسين الجلم) من أهالي مدينة (جاسم) شمال درعا، ما أدى إلى مقتله وامرأة تدعى (رنيم الحمير)، بالإضافة لإصابة طفلة وامرأة أخرى نتيجة التفجير.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الانفجار أتى بعد أقل من 48 ساعة على انفجار مماثل أدى إلى مقتل خمسة من مقاتلي جيش (الأبابيل) كما أنه أتى بعد انفجار عدد من العبوات الناسفة بمجموعة تتبع لقوات النظام على أطراف بلدة (كفر شمس) صباح يوم أمس.

وأشار إلى أن عدد ضحايا العبوات الناسفة منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو في محافظة درعا تجاوز الـ 40 قتيلا، بينما تجاوز عدد عمليات التفجير الـ 30 عملية، شملت ريفي درعا الشرقي والشمالي.