بالصور… كمينٌ جديدٌ لفيلق الرحمن يقتل 50 عنصراً من الفرقة الرابعة

محمد كساح: كلنا شركاء

نشر “فيلق الرحمن” الذي يقاتل على أطراف المناطق المتاخمة للعاصمة في الغوطة الشرقية صوراً للكمين الحادي عشر الذي نفذه بجنود النظام منذ بدء الحملة العسكرية على الغوطة، حيث تلقى النظام ضرباتٍ قويةٍ جداً أدت لمقتل أكثر من 100 من جنوده خلال أقل من يومين.

“وائل علوان” المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن، قال إن الفيلق تمكن ظهر اليوم الخميس من تفجير سلسلة أنفاق على جبهات عين ترما ما أدى لمقتل أكثر من 50 مقاتلاً من الفرقة الرابعة في قوات النظام.

وأضاف “علوان” في تصريح لـ (كلنا شركاء): “تجاوزت حصيلة قتلى الفرقة الرابعة 50 قتيلاً في الكمين الحادي عشر على جبهات عين ترما بحسب وحدة الاستطلاع والرصد في فيلق الرحمن”.

ويُعتبر هذا الكمين الرابع الذي نفذه الفيلق بقوات النظام في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وكان “علوان” قد صرح لـ (كلنا شركاء) في وقت سابق اليوم الخميس بحدوث 3 كمائن سابقة بدأ أولها فجر أمس الأربعاء بينما جرى الكمين الثالث فجر اليوم.

وأدت هذه العمليات التي تبدو في غاية الإحكام إلى تدمير دبابة وقتل أكثر من 100 عنصر للنظام. وقال “علوان” إن الغوطة تعرضت عقب الكمين الأخير لقصف انتقامي عنيف جدا.

وأكد “علوان” رداً على سؤال (كلنا شركاء) حول دور العمليات العسكرية التي قادها الفيلق في فرض تهدئة داخل الغوطة بالقول: “لا سبيل لإرغام النظام على التهدئة إلا بالصمود على الجبهات”.