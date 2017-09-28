لماذا شكر (السومة) بشار الأسد وشقيقه ماهر؟

صفوان أحمد: كلنا شركاء

شكر لاعب منتخب النظام، “عمر السومة”، “بشار الأسد” وشقيقه “ماهر الأسد”، على إطلاق سراح زميلٍ له من سجون النظام بعد اعتقالٍ دام لسنوات، في وقت تحدث فيه ناشطون عن عقد صفقةٍ بين “السومة” والنظام خرج بموجبها زميله.

وقال “السومة” في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك” اليوم الخميس (28 أيلول/سبتمبر): “نشكر سيادة الرئيس بشار الأسد، وسيادة اللواء الركن ماهر الأسد، لحرصهما على سلامة الوطن والمواطن، ودعم الرياضة والرياضين في سورية”.

وأرفق “السومة” بتدوينته صوراً للاعب كرة القدم “محمد كنيص”، والذي تم الإفراج عنه أمس الأربعاء. والذي كان لاعباً في نادي الفتوة التابع لمدينة دير الزور، وهو نفس النادي الذي بدأ فيه “السومة” مشواره الكروي، وقد تم اعتقال “كنيص” منذ أكثر من أربعة أعوام على خلفية أحداث الثورة التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.

وعلّق الإعلامي المعارض “موسى العمر” على تدوينة “السومة” قائلاً: “الشكر موصول للعكيد على توسطه بإخراج رفيق دربه اللاعب محمد كنيص بعد خمسة سنوات على الاعتقال”، وأضاف “باقي لنا ١٢ لاعب بسجون سيادتو، بمعيّة شواربك أبو خطاب”.

وتحدثت “شبكة ديري نيوز الإخبارية” عن عقد صفقة بين “السومة” والنظام، وأوردت تدوينة جاء فيها: “خروج اللاعب محمد كنيص من معتقلات الأسد جاء بعد عقد صفقة بين عمر السومة ونظام الأسد، حيث تبرع عمر السومة بمبلغ لصالح أبناء الشهداء/أبناء قتلى نظام الأسد الذين قتلوا ودمروا سوريا، واشترط إخراج بعض اللاعبين”.

وكان قد وصل “السومة” إلى دمشق يوم الثلاثاء 5 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد غياب ست سنوات نتيجة موقفه السياسي الذي كان أقرب إلى الثورة، وذلك بعد تعادل منتخب النظام مع منتخب إيران في المباراة التي جمعتهما في طهران، وتأهل منتخب النظام إلى الملحق الآسيوي لكأس العالم في روسيا 2018.