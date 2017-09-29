واشنطن: الحل في سوريا سياسي ولا يشمل بشار الأسد وطهران

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أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، خلال كلمتها أمام مجلس الأمن حول التطورات السورية، أن الحل المستدام في سوريا يأتي عبر انتقال سياسي لا يسمح بأن يحل النفوذ الإيراني أو الأسد محل تنظيم داعش بعد هزيمته.

وقالت هيلي إن الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل في سوريا وعليها أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها بسبب منعها من قبل النظام السوري.

كما أضافت أن “الحل المستدام الوحيد في سوريا والسبيل الوحيد للحد من العنف والإرهاب هو عبر انتقال سياسي لا يسمح بأن يحل النفوذ الإيراني مكان داعش أو نظام الأسد في السلطة”.

في السياق أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الأربعاء، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، عن بالغ القلق إزاء تقارير القتال والغارات الجوية الأخيرة على إدلب وحماة السوريتين.

وقال مارك لوكوك: إن “الضربات الجوية على دير الزور، يوم الثلاثاء، أسفرت عن مصرع 80 شخصاً من المدنيين الفارين من قبضة تنظيم داعش”.

وأضاف: “الغارات الجوية استهدفت المدارس والمستشفيات بإدلب، وقد أبلغنا الشركاء الإنسانيين، الأسبوع الماضي، بأن 3 مستشفيات باتت خارج نطاق العمل في كفر نبل وخان شيخون وهيش؛ بسبب الضربات الجوية”.

وقتل، الأربعاء، 5 مدنيين وأصيب 20 آخرون بجروح، في سلسلة غارات لطيران روسيا استهدف مناطق في إدلب، لليوم التاسع على التوالي.

ووفق إحصاء للدفاع المدني السوري، تعرضت المحافظة، منذ 19 سبتمبر الجاري، لأكثر من 572 غارة و220 قذيفة صاروخية، ما أدى لمقتل 152 مدنياً، وإصابة 279، فضلاً عن مقتل 18 عنصراً من الدفاع.