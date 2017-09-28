(داعش) يُعلن مقتل 100 عنصرٍ للنظام قرب (السخنة)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الخميس (28 أيلول/سبتمبر) مقتل نحو 100 عنصر من قوات النظام وميليشياته، قرب مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.

وبدأ تنظيم “داعش” فجر اليوم هجوماً عنيفاً على مواقع قوات النظام في البادية السورية من عدة محاور، فشنّ مقاتلوه هجوماً على نقاط قوات النظام على طريق دير الزور – تدمر، وسيطروا على بلدتي (الشولا، وكباجب) وقطعوا طريق دمشق – دير الزور، وأكدت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم، مقتل 33 عنصراً للنظام في معارك الشولا.

كما شنّ عناصر التنظيم هجوماً من محور بلدة حميمة والمحطة الثانية في عمق بادية حمص، قادمين من الحدود السورية العراقية، وأعلنت “أعماق” سيطرة عناصر التنظيم على جبل “الطنطور” المطل على مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.

وأشارت “أعماق” إلى مقتل نحو 100 عنصر من قوات النظام والميليشيات الموالية له في المعارك قرب مدينة السخنة، والتي لا تزال دائرة حتى حين تحرير هذا الخبر، حيث يسعى التنظيم لاستعادة السخنة والتي تُعد بحكم الساقطة نارياً بعد سيطرة التنظيم على جبل “الطنطور” المطل عليها بشكل كامل.

وفي السياق، أعلنت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن سيطرة قوات النظام وميليشياته على قريتي (الشيحة، ورسم العقيدات) بريف حمص الشرقي، شمال قرية الشنداخية بنحو /12/ كم.