مصادر: وقف إطلاق النار في الشمال السوري يبدأ منتصف الليلة

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أكدت مصادر من المعارضة مساء اليوم الخميس (28 أيلول/سبتمبر)، التوصل إلى اتفاقٍ يقضي بوقف إطلاق النار والغارات الجوية على الشمال السوري، ابتداءً من منتصف الليلة.

ونقل المستشار القانوني في الجيش الحر “أسامة أبو زيد” في تدوينات نشرها على حسابه في “تويتر”، عن مصادر خاصة قولها: “وقف إطلاق نار في شمال سوريا يبدأ الليلة اعتباراً من الساعة ١٢ ليلاً بتوقيت سوريا الحرة، وقف إطلاق النار يشمل القصف الجوي الروسي”.

وأضافت المصادر، “اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال السوري ووقف الهجوم الجوي من طيران روسيا تم التوصل إليه خلال لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع بوتين”.

مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي للواء “المعتصم” قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “إن شاء الله الليلة ينام أهلنا المدنيين بأمان واطمئنان، وعلى فصائلنا أن تتخذ التدابير الأمنية، أعدائنا أهل مكر وغدر وبيننا أكابر عملائهم”.

ويأتي ذلك بعد نحو 10 أيام من الحملة الجوية التي تشهدها بلدات ريف إدلب وحماة وحلب، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين.