سوريان يُنقذان فتاةً من موتٍ محتم في النمسا

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لم يتردد السوريان “علي” (28 عاماً) و”أحمد” (23 عاماً) من إنقاذ شابة من قناة الدانوب الباردة في العاصمة النمساوية فيينا وقد شارفت على الغرق، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 21 أيلول/سبتمبر.

وقفز السوريان على الفور في النهر لمساعدة الشابة البالغة من العمر 19 عاما، والتي سقطت من السفينة “يوهان شتراوس” في المياه الباردة.

أشادت الصحف النمساوية بشجاعة السوريين، اللذان قالا إن الأمر يتعلق بالحياة والموت، لذلك لم يترددا في إنقاذ الفتاة.

ينحدر “علي” و”أحمد” من الرقة، وقد كان لخبرتهما في السباحة بنهر الفرات في مدينتهما في سوريا دور كبير في إنقاذ حياة الشابة من غرق محتم، فالنهر كان بارداً جداً وكانت عملية الانقاذ خطيرة، وفي النهاية تم إنقاذ الثلاثة من قبل قوارب الإنقاذ.