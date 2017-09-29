عمال البلدية يفرضون (أتاوات) على المدنيين في حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

رفض عمال البلدية إزالة القمامة وإكمال تنظيف الأوساخ يوم الثلاثاء الماضي في عدة شوارع في حي الفردوس بمدينة حلب، وطالبوا المدنيين القاطنين في الحي بضرورة دفع مبلغ مالية كبيرة مقابل إتمام عملهم، غير أن رفض المدنيين ذلك دفع بعمال البلدية للمغادرة دون القيام بأعمالهم، مكتفين بتصوير ما قاموا به من تنظيف لبعض الشوارع على أنهم أتموا عملهم.

وقدّم سكان الحي شكوى ضد عمال البلدية لرفضهم تنظيف الشوارع الفرعية في حي الفردوس إلا بعد حصولهم على مبلغ 50 ألف ليرة سورية مقابل إتمام عملية تنظيف الأوساخ وإزالة الأتربة والركام في محيط مسجد عمر بن الخطاب.

ونقلت مصادر إعلام موالية للنظام بأن عدداً من المدنيين تقدموا بشكوى للبلدية ضد عمال النظافة والذين رفضوا تنظيف الشوارع وإزالة الأتربة والركام من عدة شوارع في حي الفردوس والذي يعاني من وجود كميات كبيرة من الأتربة والركام والأوساخ، مطالبين بمعاقبتهم وفصلهم عن العمل بسبب قيامهم بفرض “أتاوات” على المدنيين مقابل القيام بعملهم.

ولم تفلح شكاوى المدنيين التي قدمت ضد عمال البلدية، فالأتربة والأوساخ مازالت موجودة في مكانها ولم يقم عمال البلدية بعملهم بالرغم من تقديم عدة شكاوى بحقهم.