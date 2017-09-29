تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل الحدود السورية

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أكدت وكالة “الأناضول” التركية، وصول تعزيزات عسكرية تركية إضافية، أمس الخميس 28 أيلول/سبتمبر، إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن القافلة تضم عربات مدرعة ومعدات عسكرية وقد وصلت هطاي وتوجهت نحو الحدود مع سوريا.

وأُرسلت التعزيزات وسط تدابير أمنية مشدّدة، وستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا، بحسب “الأناضول”.

وكان الجيش التركي قد أرسل خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا بولايتي كليس وهطاي جنوبي البلاد.