بالأسماء والصور… النظام ينعى العشرات من عناصره بتفجيرات عين ترما

صفوان أحمد: كلنا شركاء

اعترفت مصادر إعلامٍ مواليةٍ أمس الخمس 28 أيلول/سبتمبر، بمقتل ما يزيد عن 100 عنصر من قوات النظام، جراء سلسلة التفجيرات التي قام بها فيلق الرحمن، والتي استهدفت مواقع تلك القوات على جبهة عين ترما في الغوطة الشرقية.

وأفادت صفحة “شبكة أخبار حمص” الموالية بأنه تم انتشال جثث 45 عنصراً من قوات النظام من جبهة عين ترما، وما زال تحت الأنقاض مثلهم.

وأشار المصدر إلى أن القتلى هم من اللواء 105 حرس جمهوري، ومجموعات النسور، ومجموعات تابعة لجمعية “البستان”.

وأوضح المصدر أن فيلق الرحمن نفذ كميناً بحق عناصر النظام في عين ترما، عن طريق تفخيخ أبنية وتفجيرها خلال تواجد العناصر فيها، مشيراً إلى أن قتلى النظام كانوا بعد معاركهم يقومون بأعمال شاقة بسباق حفر الأنفاق، و”لم يتذوقوا طعم الحياة ولا طعم الراحة”، على حد تعبيره.

وكان فيلق الرحمن أمس قد أعلن أمس عن مقتل أكثر من 100 عنصر للنظام، في سلسلة كمائن محكمة قام خلالها بتفجير أنفاق تحت مواقع قوات النظام.

ووثقت صفحة “اللاذقية الآن” الموالية أسماء 26 عنصراً من قوات النظام الذين قُتلوا أمس في عين ترما، مشيرةً إلى انها ليست الحصيلة النهائية، والقتلى هم:

1-الملازم أول أحمد طعمة – مصياف

2-الملازم مصطفى سليمان

3-كرم نبيل أحمد – جبلة

4-طاهر علي ميهوب – جبلة

5- حسن فايز الغرير – جبلة

6-سومر عبد اللطيف عاصي – بانياس

7- علاء فايز ونوس – جبلة

8- طاهر علي ميهوب

9 – معتز سليم صقر – القرداحة

10- محمود حسين محمد – طرطوس

11- مراد محمد اسعد – القرداحة

12- ملازم أول علي عيسى

13- علاء الجبهان

14- علي شريبا

15- رضوان درويش

16- احمد حمامي

17- صادق صادق

18- حسام قنواتي

19- نور زمار

20- يوسف حمام

21- محمد طبوش

22-احمد الاحمد

23-محمد العبد لله

24-محمد عبد الله

25- مأمون فتال

26 – سومر عبد الله