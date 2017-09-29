د. رياض نعسان آغا: (الرياض 2) سيُعقد في 7 تشرين الأول

كلنا شركاء: رصد

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض نعسان آغا، إنه قد تقرر موعد مؤتمر (الرياض 2) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وأضاف الدكتور رياض في لقاء على قناة “الحدث”: “سنكون في الرياض في 6 أكتوبر، وهذا الاجتماع سيكون مفصلياً وهاماً جداً، لأنه سيعِد لمؤتمر (الرياض 2)”.

وأشار إلى أن هناك لجنة تحضيرية لمؤتمر (الرياض 2)، وأن (الرياض 2) لا ينقلب على مؤتمر (الرياض 1).

وأكد الدكتور رياض أنهم لن يقبلوا ببقاء بشار الأسد، وأن الثورة ستبدأ من جديد في حال ضغطت روسيا للقبول به، وقال في تصريحه: “هذا المؤتمر إذا أُريد له بضغط شديد من قبل الروس أن يقول بأنه علينا أن نقبل الأسد، سنقول لن نقبل الأسد وستبدأ الثورة من جديد،