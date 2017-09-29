الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا تُبدي استعدادها للتفاوض مع النظام

زياد عدوان: كلنا شركاء

أبدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا استعدادها للتفاوض مع النظام حول حصول أكراد سوريا على حكم ذاتي أو إدارة ذاتية لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها في الشمال السوري.

وأصدرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا بياناً أمس الخميس أعربت فيها عن موافقتها التفاوض رداً على ما قاله وزير خارجية النظام “وليد المعلم” منذ عدة أيام، بما يخص مناقشة موضوع الإدارة الذاتية مع الأكراد.

وجاء في البيان الذي تداولته مصادر إعلام تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD): “بالرغم من مرور ست سنوات على الأزمة في سوريا، إلا أنه نتيجة العقم والانسداد الذي ساد فيما يسمى بمفاوضات جنيف أدى إلى أن يهدر دماء الملايين من بنات وأبناء الشعوب في سوريا”.

واعتبرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا في بيانها أن القوى الديمقراطية التي تواجدت في شمال سوريا هم أصحاب مشروع الحل منذ البداية، ويمتلكون الإدارة السياسية للتفاوض، إلا أنه تم إقصاءهم وتهميشهم، مشيرةً إلى أنه نتيجة تهميش القوى الديمقراطية كان سبباً في عدم نجاح كل المباحثات التي تمت، وهي من “دون جدوى”.

وأكدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا “في الفترة الماضية أكدنا مراراً بأنه يجب أن ينبثق الحل من الإرادة السورية ولكن الإصرار في العنجهية من قبل النظام والائتلاف السوري أدى إلى فشل كل محاولتنا”، وتابعت “ولكن بالرغم من أن التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية السوري جاء متأخراً جداً والذي كان بصدد استعداد النظام للتفاوض مع الكرد”، معبرةً أن التفاوض مع النظام هو “أمر إيجابي، لأننا مؤمنون بأن الخيار الوحيد من أجل إنهاء الأزمة في سوريا هو التفاوض وفق أسس مبدئية. إننا نود أن نؤكد كرئاسة مشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا، بأننا مع الحوار وإننا مستعدون للتفاوض وأننا أصحاب مشروع يملك إمكانية حل كل القضايا في سورية”.

وختمت الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا بيانها بأنها تملك “الإرادة السياسية للبدء بالتفاوض بصدد النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نراه حلاً شاملاً لكل سوريا”.

وكان وزير الخارجية في حكومة النظام “وليد المعلم” قد دعا الأكراد في شمال سوريا للتفاوض مع النظام حول إمكانية الحصول على إدارة ذاتية لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها في شمال سوريا.