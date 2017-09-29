8 مدنيين ضحايا قصفٍ مدفعيٍ استهدف الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

قضى ثمانية مدنيين في حصيلة أولية، وصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الجمعة (29 أيلول/سبتمبر)، جراء قصف مدفعي عنيف استهدف مدن وبلدت الغوطة الشرقية المحاصرة.

وأفاد الدفاع المدني في ريف دمشق بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مدن وبلدات دوما وحمورية وسقبا ومسرابا وبيت سوى في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين في بيت سوى بينهم 3 أطفال ووالدهم وإصابة 11 مدنياً بجروح، ومقتل مدنيين آخرين في مسرابا.

ووثق الدفاع المدني أسماء الضحايا الذي قتلوا في بيت سوى، هم: (الطفل محمد جلال، الطفل سامي جلال، الطفل رامي جلال، عبد الله جلال، حسان علام، اسماعيل عبد السلام)، وفي مسرابا قضى (شادي منير الحلاق، وطفل مجهول الهوية).

ويأتي هذا القصف بعد يومٍ عصيب على قوات النظام وميليشياته في الغوطة الشرقية، والتي خشرت قرابة 100 من عناصرها، في سلسلة تفجيرات محكمة نفذها فيلق الرحمن، واستهدفت مواقع تلك القوات على جبهة بلدة عين ترما.