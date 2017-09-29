الثوار يصدّون هجوماً لقوات النظام شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تصدت كتائب الثوار صباح اليوم الجمعة (29 أيلول/سبتمبر)، لمحاولات قوات النظام وميليشياته للتقدم في ريف حماة الشمالي، وكبدتها خسائر في الأرواح.

وقال “محمد رشيد” الناطق الإعلامي باسم “جيش النصر”، إن قوات النظام كانت في كل يوم تحاول التقدم إلى مواقع الثوار في ريف حماة الشمالي، وفي كل يوم يتم صدها.

وأضاف “رشيد” في تصريح لـ (كلنا شركاء): “لم نكن نعلن عن صد محاولات تقدم قوات النظام في المرات السابقة، إلا أن هجومها اليوم على جبهة الزلاقيات جاء عنيفاً في ظل عدم التزامها وحليفها الروسي باتفاق التهدئة في المنطقة”.

وأكد الناطق الإعلامي باسم “جيش النصر” سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات النظام خلال الاشتباكات على محور الزلاقيات.

كما أعلنت “الفرقة الوسطى” صد هجوم آخر لقوات النظام وميليشياته على محور زلين في ريف حماة الشمالي، مشيرةً أنه “خلال متابعة العدو يوجد خسائر كبيرة لديهم”.

وتزامنت محاولات قوات النظام للتقدم في ريف حماة الشمالي، مع قصف قوي استهدف مدن وبلدات اللطامنة وكفرزيتا والعنكاوي، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.