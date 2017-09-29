الجيش الحر يُلقي القبض على عنصرٍ من (داعش) يتاجر بالأطفال شمال حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

تمكن فصيل “لواء الشمال” التابع للجيش السوري الحر، من إلقاء القبض على المدعو “محمد عبد الله السعد”، سعودي الجنسية، وهو مقاتل ينتمي إلى تنظيم “داعش”، وذلك بعد محاولته الهروب إلى تركيا برفقة زوجته وطفل من الطائفة الإيزيدية، بعد شرائه من مناطق سيطرة التنظيم في سوريا.

وقال “لواء الشمال” في تسجيل مصور، “تبين لنا من خلال التحقيقات مع أحد عناصر تنظيم داعش الذي حاول الهرب مع زوجته من مناطق سيطرة التنظيم إلى تركيا بعد وصوله إلى مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، أنه تزوج منذ ثلاث سنوات ومعه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات“.

وأكد “اللواء” أن “التحقيقات أثبتت انتماء الطفل إلى الطائفة الإيزيدية وهو من منطقة قريبة من أربيل في العراق، وتم بيعه وشراؤه في أسواق تنظيم داعش بعد اختطافه من ذويه“.

واعترف “محمد عبد الله السعد” عنصر تنظيم “داعش” في التسجيل المصور، بشراء الطفل الإيزيدي بـ 1500 دولار أمريكي، وبعد قراره بالخروج من مناطق سيطرة التنظيم، قام ببيعه بثلاثة آلاف دولار، ومن ثم الرجوع عن قراره ببيع الطفل، وذلك عقب التوصل لاتفاق مع شخص مقيم في تركيا ويدعى “وسيم”، يقضي الاتفاق بدفع الأخير مبلغ 11 ألف دولار مقابل قيام عنصر التنظيم بنقل الطفل إلى تركيا.

وطالبت قيادة “لواء الشمال“، من أي شخص يمتلك معلومات تفيد بمكان إقامة ذوي الطفل في أربيل، أن يتواصل مع اللواء لتأمين وصول الطفل إلى عائلته، بعد اختطافه منذ أربع سنوات.