لا هدنة… عشرات الغارات الجوية تستهدف إدلب ومجزرةٌ في حارم

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى 12 مدنياً في حصيلة أولية، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة (29 أيلول/سبتمبر)، إثر غارات جوية استهدفت مدينة حارم على الحدود مع تركيا في ريف إدلب الشمالي.

وقال “عبد الرزاق الصبيح” مراسل “كلنا شركاء”، إن الطيران الحربي الروسي استهدف بعدة غارات جوية وسط مدينة حارم، ما أدى إلى انهيار مبنى سكني كامل فوق رؤوس قاطنيه، ومقتل 12 مدنياً بينهم خمسة من عائلة واحدة، بينهم نساء وأطفال، في حين لا تزال عائلة عالقة تحت أنقاض المبنى ومصيرها مجهول، وفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تحاول إخراجهم.

وأضاف مراسلنا إلى أن أكثر من 30 مدينة وقرية وبلدة في ريف إدلب، تم استهدافها حتى ظهر اليوم بأكثر من 100 غارة جوية روسية، وبمختلف أنواع لقنابل، ومن تلك المناطق (سنجار – سراقب – معرة النعمان – معرشمارين – البارة – الطبايق – البشيرية – جسر الشغور – الريف الغربي لجسر الشغور – التمانعة – الهبيط – كفرجالس – مدينة ادلب – كفر روحيين – راس الحصن – سفوهن – بزابور – مرديخ – ترمانين – حيش – خان شيخون – قورقانيا – معرشورين – احسم – طعوم – المسطومة – كنصفرة – حارم – كفر دريان – ديرستا – تلعدة)

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات الجوية على بلدة التمانعة أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أكثر من عشرة أغلبهم من النساء والأطفال، والضحايا هم: (زمزم عبد العزيز حلاوة، سهيلة البكري زوجة زاكي حلاوة، عبد العزيز خالد حلاوة)، كما قضت امرأة اليوم جراء الغارات الجوية على قرية كفرجالس القريبة من مدينة إدلب صباح اليوم.

وفي ريف حلب الغربي، قضى 5 مدنيين بينهم طفلتان بقصف جوي للنظام على بلدة أورم الكبرى، وخرج مستشفى “الكرامة” في ريف المهندسين عن الخدمة بعد تعرضه لغارات جوية روسية.