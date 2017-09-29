صورة… أول ظهورٍ لـ (النمس) بعد إطلاق سراحه

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

ظهر الممثل “مصطفى الخاني” والمشهور بلقب (النمس)، للمرة الأولى بعد خروجه من السجن على خلفية القضية التي رفعها ضده حميه السابق، “بشار الجعفري” السفير الدائم للنظام في الأمم المتحدة.

ونشر “الخاني” على حسابه في “فيسبوك” أمس الخميس 28 أيلول/سبتمبر، صورةً له تجمعه مع الممثل “فادي صبيح” والممثلة “سلمى المصري”، دون أن يُعلّق على الصورة أو يذكر أين تم التقاطها.

وكان قد خرج “النمس” من السجن قبل أيام، بعد اعتقاله على خلفية دعوى قضائية قدمها الجعفري بحقه تتهمه بالتشهير والقدح والذم والنيل من هيبة الدولة.

وفاجأ “الخاني” متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينةٍ بعد خروجه من السجن، يهدد فيها بأنه لن يصمت عن أي خطأ مهما كان الثمن، وقال: “لم أسكت في حياتي عن خطأ، ولن أسكت عن الخطأ ما حييت، أيا كان مُقترفه، ومهما كان الثمن (…) هكذا عرفتموني دائما، وهذا ما ستؤكده لكم الأيام القادمة. شكرا من القلب… محبتكم أغلى ما أملك”.