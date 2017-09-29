بينهم عقيدٌ من القرداحة… عشرات القتلى لقوات النظام في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أحرز تنظيم “داعش” تقدماً واسعاً خلال اليومين الماضيين جنوب غرب دير الزور لتصل قواته إلى محيط مدينة السخنة، بعد نحو شهرٍ من تقدم قوات النظام في هذه المنطقة، فيما بثّت وكالة “أعماق” شريطاً مصوراً أظهر وجود عشرات القتلى من قوات النظام خلال العمليات هناك.

وأظهر الشريط الذي بثه إعلام التنظيم انسحاب رتلٍ لقوات النظام من المنطقة خلال الاشتباكات، قبل أن تنتقل الكاميرا بين الجثث التي تركتها قوات النظام في المنطقة، وظهر خلال الجولة ما لا يقل عن 14 جثةٍ لعناصر من قوات النظام.

وكانت نحو عشر جثثٍ مجمعة في حافلة صغيرة (سرفيس) فيما يبدو أن التنظيم هاجم الحافلة وقتل كلّ من فيها.

وظهر في نهاية الشريط جثة لضابط برتبة عقيد في قوات النظام يدعى معن أسعد، وينحدر من مدينة القرداحة بحسب أوراقه الثبوتية التي نشرها إعلام التنظيم، كما ظهر أسيرٌ من قوات النظام يدعى محمد برج الذي ينحدر من منطقة إعزاز.

في المقابل، أعلنت قوات النظام مساء اليوم الجمعة عن تأمينها لطريق تدمر-دير الزور، بعد “هجوم عنيف شنه إرهابيو تنظيم داعش على الطريق الدولي في عمق البادية السورية”، بحسب وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا).

من جانبٍ آخر، أعلن “داعش” في بيانٍ له أن عناصره هاجموا تجمعاً لقوات النظام والقوات الروسية في مدرسة قرية مظلوم جنوب شرق دير الزور، موقعين عشرات القتلى في صفوف قوات النظام ودمروا ستّ آليات عسكرية.