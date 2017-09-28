علي الأمين السويد: حرب أمريكية ضد حلف روسيا ـ تركيا على إدلب

علي الأمين السويد: كلنا شركاء

قبل الدخول في حقيقة ما يجري في محافظة إدلب، يتوجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حدثين هامين للغاية : الاول هو أن كوردستان العراق أجرت استفتاءاً للاستقلال عن العراق كشف عن تأييد 92 % من الشعب الكوردي له. و انعقاد قمة بوتين و أردوغان في أنقرة بالامس الواقع في 28/9/2017 ، و التي كان من الواضح أن من نتائجها قصف روسي مركز لصعاليك جبهة النصرة الارهابية، و امر استهداف روسيا للنصرة الارهابية يتم لأول مرة في تاريخ دخول روسيا على ساحة الصراع في سورية.

و مما لا شك فيه أن تركيا تتخوّف من قيام دولة في شمال سورية أياً كانت مكوناتها طالما أن للكورد حقوقا كاملة فيها، وهي تحاول فعل أقصى ما تستطيع لمنع ذلك، و لكن الحقيقة أنها لا تستطيع فعل شيء، و هي أعجز من أن تقوم بأي خطوة ضد الاكراد في سورية، أو في العراق لان الرصاصة التي تطلقها بإتجاه الاكراد ستستقر في قلب نظام الحكم التركي قبل أن تصل للأكراد.

و لأن تركيا تعلم ضعف موقفها، و تعلم أن الامريكان قد انتهوا من التفكير، و التخطيط، و اتخاذ القرار بإنشاء دولة في شمال سورية سواء تم الاعلان عن ذلك أم لم يتم، سواءّ كذب الساسة أم لم يكذبوا. لذلك فقد قررت تركيا القيام بمحاولة سحب البساط من تحت أمريكا، لاجبارها على تعديل سياستها، أو على الاقل تبطيء سرعة انجاز المخطط الامريكي. و لكن كيف؟

للاجابة نقول بأن أمريكا، و قوات سورية الديمقراطية يعتبران وجود جبهة النصرة الارهابية في محافظة إدلب “ذريعة شرعية” للتوجه نحوها لتحريرها من تنظيم جبهة النصرة الارهابية.

و بسبب اجراءات جبهة النصرة الارهابية الأخيرة التي منها خطوات اقامة إدارة مدنية، و حكومة في الشمال تابعة لها، و بسبب عدم احتكاك الفصائل المحسوبة على الجيش الحر مع جبهة النصرة الارهابية، فقد تم اعتبار الجميع تنظيمات ارهابية، مما زاد في قوة حجة امريكا و قسد للتحرير حتى ولو تم القضاء على الجسم الرئيسي لجبهة النصرة الارهابية، فسيعتبر أن عناصر النصرة توزعوا في باقي الفصائل.

و بما أن تركيا لا تستطيع ادخال قواتها رسميا الى الاراضي السورية و منها الى محافظة إدلب، إلا بموافقة بشار الاسد، و لا تستطيع قوات الجيش الحر من الهجوم على النصرة الارهابية و تحرير ادلب منها، فكان لا بد من تحطيم جبهة النصرة الارهابية بشكل يتمكن فيه عناصر الجيش الحر من تطهير إدلب من هذا التنظيم الاسدي الخبيث.

و بما أن تركيا لا تريد تشويه صورتها أمام محبي السيد أردوغان حيث ان هذه العمليات قد يصاحبها وقوع ضحايا من المدنيين لا يمكن تبرير قتلهم ، فقد أوكلت مهمة تحطيم القوة الضاربة لجبهة النصرة الارهابية لبوتين،. بحيث يستطيع ثوار الجيش الحر المتواجدين في تركيا من الدخول و تطهير إدلب من جبهة النصرة الارهابية.

علماً أن الغرض الأساسي لتركيا هو ليس تطهير إدلب من جبهة النصرة الارهابية لمجرد محاربة الارهاب، و انما فقط لسحب ذريعة ستستخدمها قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية للتوجه نحو إدلب و تحريرها من جبهة النصرة الارهابية. فبعد القضاء على القاعدة، لن يكون هنالك ذريعة لتدخل قسد كما يظن و كما يعتقد ساسة تركيا.

و لكن السؤال الجوهري و المحوري هو “ماذا بعد منع قسد من التوجه نحو إدلب فيما لو حدث و نجح، و ماذا بعد القضاء على جبهة النصرة الارهابية من قبل روسيا و تركيا؟”

من الواضح أن “ثمن” تطهير إدلب من جبهة النصرة الارهابية، و منع قسد من التقدم كرمى لعيون أردوغان، هو إعادة محافظة إدلب لسيطرة النظام الأسدي بشكل “سلس” عبر مصالحات، و ضمانات، و تعهدات “كاذبة” بعدم الفتك بأهالي المحافظة و النازحين بعد المصالحة.

للتذكير فقط، فقد نشطت عمليات تذخير جبهة النصرة الارهابية من قبل الولايات المتحدة الامريكية في الفترة الأخيرة عبر شحنات أسلحة، و آليات، و صلتها عبر فصائل تنتمي لغرفة الموم مثل فيلق الشام، و جيش العزة. لماذا؟

كان ذلك التذخير فقط لكي تتمكن جبهة النصرة من المقاومة و البقاء حية ريثما تجهز قوات سورية الديمقراطية للتوجه نحو إدلب متذرعة بوجود جبهة النصرة الارهابية، فيكون السبب الشرعي لتحرير إدلب من الارهاب قائم و في مصلحة قسد و الولايات المتحدة الأمريكية.

بإختصار

كانت جبهة النصرة الارهابية تُستخدم ككلب نبّاح للفت انتباه العالم لإقناعه بأنه لا توجد ثورة سورية، و انما هي عبارة عن عمليات ارهابية، فتحولت الان الى كبش تسمنه أمريكا، و تلاحقه دول كانت تسمنه بالأمس، و الكل يريد ذبحه و رمي لحمه للكلاب و التغني بالنصر و تسويقه و بيعه.