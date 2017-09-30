د. محمد أحمد الزعبي: حكاية خرائب أندرين

Posted on 2017/09/30Posted in: مقالات وتحليلات

دمحمد أحمد الزعبي: كلنا شركاء

يقيم ابني الأصغر(أغين ) في مدينة لوس انجلس الأمريكية ( مكره أخاك لابطل ) ، هاتفني ذات يوم ليفاجئني بآنه قد رزق بطفلة ، ورغب إليّ أن أختار لها اسما  ، تذكرت على الفور بيت عمرو ابن كلثوم ،

ألا هبّي بصحنك فاصبحينا    ولا تبقي  خمورالأندرينا

وسميناها باتفاق الجميع ( الأم والأب والجد ) ” أندرين ، الواردة في مطلع معلقة عمرو ابن كلثوم شاعر قبيلة تغلب الشهيرة .

وهنا سألنيأبو أندرينومن أين أتيت بهذا الاسم الجميل يا والدي ؟ . اقتضاني شرح معنى هذا الاسم لولديأغين  أن استعين بالباحث غوغل  ، لأجد ، أن آندرين هو اسم لقرية تقع بين حماة وحلب ،  كانت مشهورة بصناعة الخمور وتصديرها إلى الجزيرة العربية  ، ولقد كان ذلك قبل الإسلام بطبيعة الحال  ، أي في العصر الجاهلي . ومن هنا جاء قول شاعر تغلب عمرو ابن كلثوم  ( ولا تنسي خمور الآندرينا ) . ولقد تصادف آن التقيت بصديق لي من مدينة حماه ، فسألني هو عن معنى اسم حفيدتيأندرين  ، فلما قلت له إنها اسم لقرية اندثرت وكانت تقع بين حماة وحلب ، توقف صديقي قليلا ليقول لي : بالفعل فبالقرب من مدينتي حماه توجدخرائب/ أطلالاسمهاخرائب أندرين ” .وهو إسم معروف عند كل أهالي مدينة حماة . لقد أراحني جواب هذا الصديق ، حيث عرفت آن الأمر يتعلق بمكان جغرافي حقيقي ، وبمدينة ( أو قرية ) كانت موجودة  تاريخياً وجغرافياً ، قبل أن تاتي عليها عوامل الزمان وتصبح أثراً بعد عين . بل و يصبح أسمها الجديدخرائب أندرين ” .

لقد كبرت حفيدتي  أندرين وصار عمرها قرابة العامين  ، وأصبحت تعد على أصابعها من الواحد حتى العشرة  . وبينما هي جالسة في حضن جدها، ذات يوم سألتها :  هل تعرفين ( ياجدو ) أن تعدي من الواحد حتى الخمسة ، مدت يدها وبدأت تعد على أصابعها ( 1،2،3،4،5) ، وهنا تدخل أبوها ليوضح لي أنها تعرف أن تعد حتى العشرة ، أجبت ولدي ، أعرف يابني أنها تعرف ، ولكن رقم ال5يحمل هذه الأيام خصوصية تقتضي أن نتوقف عندها  ، وحتى عندما يتعلق الأمر بطفل أو طفلة بعمر أندرين ، وهنا سألني ابو أندرين  ، وما هي هذه الخصوصية يا أبتاه ؟ ( هكذا كان يخاطبني ) ، أجبته  إنها خصوصية 4+1 فهل عرفت ؟ ، قال لا ،  تابعت موضحا كلامي ، ليس لحفيدتي فهي ما تزال عصية على فهم مثل هذه الآموربحكم عمرها السنتيني ، وإنما لإبني ( أبو أندرين )  : إنها أزمة دول الخليج يابني  ، حيث  تحاصر دول خليجية ثلاثة ، ورابعة غير خليجية  ، دولة خليجية خامسة براً وبحراً وجواً . وعندما مرتّ على لساني كلمة رابعة خفت أن يذهب تفكيرولدي بعيداً إلى  أحداث  ميدان رابعة الدموية المؤلمة والمؤسفة وضحاياها / شهدائها الألف ، والدماء الغزيرة التي سالت في هذا الميدان على يد جيش هذه الدولة الرابعة البطل (!!) ، فوضحت لولدي أن المسألة تتعلق برقم حسابي على أصابع ابنته أندرين (3+1+1 =5 ) لا أكثر ولا أقل ، وليس له علاقة برابعةالتي يمكن أن يكون تفكيرهقد ذهب بعيداً إليها ، وهنا سألني ولدي : 

أليست المكونات السكانية لدول الخليج الأربعة ،هي ذات القبائل العربية التي تستوطن هذا الخليج منذ مئات السنين ؟ والتي ينتمي أغلبها إلى ذات الأرومة البيولوجية  ؟ ، 

، قلت :  بلا

قال : ولماذا هذه الأزمة بين الأشقاء إذن ؟!

قلت : إنه أمرلا يعلمه إلا الله  وترامب يابنيّ (!).

وهنا أحجم ولدي عن طرح أسئلته  ، سواء عن اقتناع  أوعن خيبة أمل ،أو عن سبب ما لاأعرفه ، أما آنا فعدت إلى حفيدتي آندرين ،القابعة في حضني لأطلب منها أن تعد على أصابعها الطرية والجميلة ،  ولكن هذه المرة ، من واحد إلى عشرة ، وليس من واحد إلى خمسة فقط ، فمن يدري ماذا تخبئ لأمتنا العربية الأيام القادمة .





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