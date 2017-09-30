جمعةٌ داميةٌ تنتهي بثلاث مجازر بتوقيع النظام وروسيا

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

بعد أن بدأت إدلب يوم أمس الجمعة، بمجزرةٍ مروّعةٍ في مدينة حارم الحدودية، أمست على وقع مجزرة أفظع راح ضحيتها 30 مدنياً على الأقل، وأكثر من 50 جريحاً، بعد استهداف طيران النظام لبلدة أرمناز بعدة غارات جوية، تزامناً مع مجزرةٍ ثالثةٍ في أقصى الشرق قرب بلدة “البوليل” بريف دير الزور.

واستهدف الطيران الحربي الساحة الرئيسة وسط بلدة أرمناز بقنابل فراغية تسببت بسقوط أكثر من 20 منزلاً فوق رؤوس ساكنيها، فيما استمرت عمليات الإنقاذ والإخلاء لما بعد منتصف ليلة السبت.

وانتشلت فرق الدفاع المدني 21 جثة من تحت الأنقاض، إضافة لإنقاذها نحو 50 آخرين وإسعافهم إلى المستشفيات القريبة، إلا أن حالة بعضهم ما تزال حرجة. وقالت فرق الدفاع المدني إن الأعمّ الأغلب من الضحايا كانوا من الرجال والنساء وجميعهم مدنيون.

وأكدت المراصد العسكرية أن الطائرة التي ارتكبت المجزرة الليلية تتبع قوات النظام من نوع (سو-24) وأقلعت من مطار التيفور بحمص، فيما احتكر الطيران الروسي بقية مجازر الأمس.

وقال المرصد المدني “أحمد أبو بحر” لـ “كلنا شركاء”، إن بلدة أرمناز استهدفت حوالي السّاعة التّاسعة مساءاً بغارات جوية بالقنابل الفراغية وتم إلقاء ستة قنابل دفعة واحدة على الساحة العامة وسط بلدة أرمناز بالقرب من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية.

وأضاف المرصد “أحمد” لقد تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال تسعة جثث دفعة واحدة من تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة، وتعمل على إخراج بقية الجثث، وتم تدمير أكثر من عشرين منزل وبشكل كامل، وطلبت عناصر الدفاع المدني مؤازرات من سلقين ومن مناطق قريبة من أرمناز، وهناك صعوبة كبيرة في إنقاذ المدنيين بسبب الدمار الكبير، وبسبب الظلام.

وكانت طائرة حربية روسية ارتكبت مجزرة صباح الجمعة في مدينة حارم الحدودية مع تركيا راح ضحيتها تسعة مدنيين، وتسببت بدمار أبنية طابقية وبشكل كامل، وكما تسببت الغارات الروسية بمقتل ثلاثة مدنيين في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، وبمقتل امرأة في قرية كفرجالس القريبة من ادلب أيضاً.

وكان يوم الجمعة الأعنف بالغارات الجوية الروسية حيث تم استهداف مناطق جسر الشغور وخان شيخون ومعرة النعمان وسراقب وسنجار وجبل الزاوية، وتم استهداف حوالي خمسة وثلاثين مدينة وبلدة وقرية بغارات جوية، وتسببت هذه الغارات بسقوط أعداداً كبيرة من الجرحى المدنيين.

وألغيت صلاة الجمعة في العديد من المناطق في ريف إدلب، كما استمرت المدارس بإغلاق أبوابها أمام آلاف التلاميذ في بداية الفصل الدراسي الجديد.

في دير الزور أيضاً، أكّد ناشطون في المدينة أن طيران الروس استهدف بلدة البوليل بريف دير الزور مرتكباً مجزرةً بحق 13 مدنياً معظمهم نزحوا مؤخراً من مدينة السخنة إبان تقدم قوات النظام إليها قبل نحو شهر.

توثيق ضحايا المجزرة الروسية في ريف دير الزور:

1- أنس عيسى عبدالبغداد خمس سنوات /البوليل

2- حمد شريف الملا 19سنة/ البوليل

3- عدنان فرحان الرهل 18 سنة/ البوليل

4- حسان عاني الحسين / السخنة

5- مخيلف عاني الحسين / السخنة

6- تحسين خالد الفيصل / السخنة

7- جميل عامر الفيصل / السخنة

8- عبدالرحمن السليمان / السخنة

9- محمد حاتم الريس / السخنة

10- ياسر المحيسن الخلف / السخنة

11- صبحة حمد الخلف / السخنة

12- فاطمة المحمد الحسين / السخنة

13- شيماء علي المتعب / السخنة

توثيق اسماء بعض ضحايا بلدة أرمناز

1 محمد سليم عبد ربه

2 خديجة جفا

3 مصطفى شعيب

4 نور الاطه

5 بنت مصطفى شعيب

6 نهاد عليان

7 ابو عمر جاموس

8 اسعد نعسان

9 حسن عشو

10 امرأة من بيت الدسوقي

11 12 13 اولاد المرأة من بيت الدسوقي

14 اماني شعيب

15زكية بشار نعسان

16 خديجة حسين بري

17طه مصطفى عفاص

18 منتصر عليان

19 ياسر ضو

20 محمد يحيى ابو احمد

21 ميادة جاموس