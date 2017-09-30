تركيا توقف دعم وتدريب قوات البيشمركة الكردية

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قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، إنه تم منع ممثل إدارة إقليم شمال العراق من العودة إلى أنقرة، ولا يوجد في الوقت الراهن حديث عن عودته.

وذكر بوزداغ، أن بلاده كانت تقوم بعمليات تدريب لقوات البيشمركة، بالإضافة إلى تقديم أنوع الدعم المختلفة، مؤكدا أنه تم إيقاف كافة أشكال الدعم ووقف التدريب للقوات الكردية.

وأضاف نائب يلدرم، أن بلاده ستنقل جميع المعاملات التي كانت تتم مع حكومة الإقليم إلى الحكومة المركزية في بغداد.

وبين بوزداغ، أن سكان الإقليم سيواصلون معاملاتهم المتعلقة بتركيا عبر الحكومة المركزية في بغداد، وخاصة في فيما يتعلق بموضوع الفيزا، والمعابر الحدودية، والمواصلات.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تدرس مع الحكومة المركزية في العراق، آلية فرض عقوبات على إقليم شمال العراق لقيامه بالاستفتاء غير المشروع على حد وصفهما.