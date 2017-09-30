العائدون إلى (حضن النظام) بحلب… اشتياق للعبودية والقتل والتعذيب

زياد عدوان: كلنا شركاء

لاتزال مدينة حلب تشهد عودة لعشرات الأشخاص الذين يقومون بتسوية أوضاعهم نتيجة هروبهم وتواريهم عن مخابرات النظام وأجهزته الأمنية، وذلك بسبب سيطرة ما يعرف بالإدارة الذاتية على مساحات واسعة من أحياء حلب الشرقية بالإضافة لحي الشيخ مقصود وجزء كبير من منطقة السكن الشبابي التابع لحي الأشرفية والذي يتقاسم السيطرة عليه ميليشيات النظام والإدارة الذاتية.

وخلال الاتفاق الذي جرى أواخر العام الماضي بين كتائب الثوار والإدارة الذاتية في حي الشيخ مقصود على تسليم ستة أحياء في مدينة حلب تفاديا لتعرضها للقصف والتسبب بمقتل المدنيين هرب المئات من الشبان والرجال إلى حي الشيخ مقصود خوفا من بطش النظام وميليشياته إبان دخولهم إلى الأحياء الشرقية.

وقد حظي معظم الشبان والرجال بعد دخولهم إلى حي الشيخ مقصود بالرغم من أنهم مطلوبون، على الحماية والرعاية خلال فترة بقائهم داخل الحي حيث أن معظمهم مطلوبين على خلفية هرب بعضهم من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية وآخرون مطلوبون للنظام بسبب تقارير مرفوعة بحقهم بالإضافة لقيام بعضهم بالمشاركة إلى جانب كتائب الثوار في عدة معارك أو على خلفية انضمامهم لكتائب الثوار لفترة محدودة قبيل ان يعودوا إلى حياتهم المدنية.

ونتيجة لذلك فلا يزال العديد من الشبان والرجال لا يستطيعون الوصول إلى مناطق سيطرة النظام، ولكن منذ فترة وجيزة قام العديد من هؤلاء الشباب بتسوية أوضاعهم وبعضهم قام بتسليم نفسه لعناصر المخابرات وذلك نتيجة لما قالوا إن النظام سوف يسيطر على كل سوريا وبالتالي سيكون مصيرنا بعد ذلك غير معروف، ومن خلال ما يروج له النظام والميليشيات الموالية له عن انتصاراتهم وبأنهم بعد السيطرة على كامل الأراضي السورية سيلجؤون لملاحقة المطلوبين والفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وقام بعض الشبان القاطنين في تلك الأحياء التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية بتسليم أنفسهم بالإضافة لتسوية أوضاع بعضهم وذلك بعد ضمانات تلقوها من قبل عناصر الشرطة العسكرية الروسية بأنهم لن يكونوا عرضة للاعتقال أو الاحتجاز إذا قاموا بتسوية أوضاعهم.

والتقت كلنا شركاء بأحد المدنيين ويدعى “ح.ع” الذي “سوّى وضعه” في فرع المخابرات الجوية على أن يقوم بإعلام الأخيرة بجميع المعلومات التي تفيدها وعدم تغيير مسكنه إلا في حالة الضرورة.

وقال في حديثه لـ “كلنا شركاء”: ذهبت مع أربع أشخاص مدنيين بسيارة تابعة للشرطة العسكرية الروسية وقد وصلنا إلى فرع المخابرات الجوية وكان في استقبالنا أحد الضباط الروس الذين عرضوا علينا تسوية أوضاعنا، وبعد ذلك بدأت التحقيقات التي جرت على غير العادة كما هو متفق عليه، حيث انهالت الأسئلة والتي تركزت على معرفة الفترة التي بقيت فيها مع كتائب الثوار والمناطق التي ذهبت إليها والمعارك التي شاركت فيها وطلبوا مني تزويدهم بالصور والفيديوهات للمناطق التي كنت فيها مع كتائب الثوار.

واستدرك الشاب الذي لم يستطع ذكر اسمه لدواعٍ امنية قائلاً “ولكن بعد قولي إنني لا أملك شيئاً مما طلبوا انهال علي أحد عناصر النظام بالضرب والشتم وهددني بأنه سيقوم بتصفيتي إذ لم يحصل على الصور والفيديوهات التي كانت مقرات يتمركز فيها كتائب الثوار الذين انضممت لهم خلال العام الماضي، وقد طلب الضابط الروسي من العنصر الذي كان يضربني بالكف عما يفعل، وطلب الضابط مني الإدلاء بكل ما اعرف من معلومات وبأنه سيتم الإفراج عني لأنه أعطاني ضمانات بعدم اعتقالي أو سجني وبعد عدة ساعات حصلت على كافة مستلزماتي الشخصية وقبيل مغادرتي قالوا لي داخل الفرع بأن مكاني يعرفونه وبإمكانهم اعتقالي متى أرادوا”.

في المقابل، ما يزال العشرات من الشبان بالرغم من تواجدهم في مدينة حلب سواء في مناطق سيطرة النظام أو سيطرة الإدارة الذاتية، يسعون للبقاء دون الوقوع بأيدي عناصر المخابرات والافرع الأمنية كيلا يتم زجهم في المعارك وخصوصا ان الحملات الأمنية المشتركة تنخفض تارة، ثم تعود للواجهة مرة اخرى، بينما يفضل آخرون في مدينة حلب بتسوية أوضاعهم والرجوع إلى حضن النظام من أجل الحيلولة لتعرضهم للإهانات والمضايقات إذ ما أعلن النظام إلى جانب الميليشيات سيطرته على معظم الأراضي السورية، الأمر الذي سوف يتسبب بملاحقتهم وتصفيتهم أو سجنهم مدى الحياة بسبب هروبهم.

وبالرغم من سيطرة النظام وميليشياته على الجزء الأكبر من مدينة حلب، ما تزال العديد من الأحياء تحت سيطرة الإدارة الذاتية، إلا أن بعض المدنيين يتقبلون مراجعة الأفرع الأمنية بكل رحابة متناسين عمليات الاعتقال والمداهمات والقتل والتنكيل الذي تعرض له مئات الآلاف من المدنيين العزل الذين قضوا في سجون النظام بعد تعرضهم للتعذيب بأبشع الطرق والوسائل.