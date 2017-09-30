من الصحافة الاسرائيلية: مواجهة روسية إيرانية في سوريا.. بعد هزيمة (داعش)

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ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في عددها الصادر، الجمعة، أن المعلومات التي نقلتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى دول أخرى في العامين الماضيين، ساهمت في إحباط عشرات الهجمات التي كانت ستقوم بها عناصر على علاقة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وفصائل تتماهى مع تنظيم “القاعدة” في الشرق الأوسط.

وفي السنوات الأخيرة عززت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التنسيق في ما بينها، والتعاون مع أجهزة الاستخبارات في “دول صديقة”، بحسب “هآرتس”، كجزء من الجهد الدولي لمواجهة “الإرهاب الإسلامي الراديكالي”، على حد تعبيرها.

وأضافت “هآرتس” أنه حتى اليوم تحدثت تقارير عن تحذيرات إسرائيلية ساهمت، من بين أمور أخرى، في إحباط هجوم كان يخطط أعضاء متماهون مع “داعش” للقيام به خلال مباراة لكرة القدم في ألبانيا بين الفريق المحلي ونظيره الإسرائيلي.

وفي حالات أخرى ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن إسرائيل أرسلت تحذيرات بشأن هجمات في بلغاريا، وتركيا، وفرنسا. وأتاحت بعض هذه التحذيرات إحباط هجمات.

وفي أيار/مايو الماضي، أثيرت عاصفة بعد نشر صحف أميركية أن الرئيس دونالد ترامب كشف في حديثه مع وزير الخارجية الروسية تفاصيل تحذيرات نقلتها إسرائيل بشأن تخطيط “داعش” لتفجير طائرة ركاب خلال رحلة إلى أوروبا، بواسطة شحنات متفجرة مخبأة في حواسيب نقالة.

وفي نهاية 2015 أجرت شعبة الاستخبارات في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تعديلات هيكلية بعد هجوم لـ”داعش” في باريس، أدى إلى مقتل 120 شخصاً خلال حفل لموسيقى الروك في مسرح باتاكلان.

وتشير “هآرتس” أنه تقرر في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في الأعوام الأخيرة، التركيز أكثر على تحركات العناصر الجهادية في العالم ممن هم على صلة مع تنظيمات في الشرق الأوسط. ومنذ تلك الفترة طرأ تحسن كبير على التنسيق الاستخباراتي مع أجهزة الاستخبارات في أوروبا كجزء من محاربة “داعش” و”القاعدة”، كما تقول الصحيفة.

وترى “هآرتس” أن الانطباع في إسرائيل هو أن الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” في شمال شرق سوريا، يتقدم وفق الخطة، وأنه خلال زمن غير بعيد من المتوقع أن يُهزم التنظيم في مدينة الرقة.

ويبدو أن رؤية “داعش” بشأن إقامة “خلافة إسلامية” على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها الكاملة توشك على الانتهاء. غير أن التنظيم سيواصل على الرغم من ذلك، العمل بوسائل أخرى، وسيستخدم- كما تعتقد اسرائيل- فكرة “الخلافة الافتراضية”، أي أنه سيستخدم عناصر في مناطق مختلفة من العالم بواسطة وسائل التواصل عبر الإنترنت، من دون مركز محدد يجمع أتباعه.

أحد التطورات المحتملة التي تقلق إسرائيل هو ما يتعلق بالخطر الناجم عن أن عدداً من خريجي “داعش” والمعارك في سوريا والعراق، سيبحثون عن ساحة أخرى لتحركهم وسينتقلون إلى سيناء، حيث يقاتل “داعش- ولاية سيناء”، النظام المصري منذ سنوات. وتتخوف الدوائر الأمنية في اسرائيل من أن وجود المزيد من عناصر “داعش” في سيناء يمكن أن يرفع نسبة خطر وقوع هجمات ضد أهداف إسرائيلية على طول الحدود المصرية.

بيدَ أن “هآرتس” تعود وتؤكد أن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تعتبر إيران، وليس الإرهاب السني المتطرف، تهديداً أمنياً مركزياً على إسرائيل. وما يقلق تل ابيب بصورة خاصة هو نشاط إيران في سوريا، ومساعيها لترسيخ وجودها العسكري هناك، ووجود ما تصفها بالميليشيات الشيعية بالقرب من هضبة الجولان، والمساعدة الكبيرة التي تمنحها طهران لـ”حزب الله” و”حماس” والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

وفي هذا السياق، لا ترى الاستخبارات الإسرائيلية أن التنسيق بين روسيا وإيران حلف ملزم، بل تقاطع مؤقت في المصالح من شأنه أن يتغير. ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، فإن روسيا وإيران ستتواجهان خلال وقت غير بعيد بسبب التنافس على النفوذ الاقتصادي لدى نظام الأسد، ومحاولة كل من الدولتين أن تحقق لنفسها أرصدة اقتصادية في سوريا، في ضوء ما أسمته “هآرتس” بـ”التفوق” الذي حققه نظام الأسد ضد المعارضة المسلحة.