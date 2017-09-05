67 مليون يورو تدخل سوريا من المهاجرين في ألمانيا

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كشفت مصادر ألمانية أن حجم التحويلات المالية من المهاجرين السوريين في المانيا إلى سورية ارتفعت من 18 إلى 67 مليون يورو.

وقالت صحيفة “فيرتشافتسفوخه” إن تركيا ما تزال تركيا تحتل المرتبة الأولى بفارق كبير في مقدار الأموال التي يحولها إليها المهاجرون في ألمانيا منذ سنوات، حيث تزيد عن 800 مليون يورو.

و بلغت قيمة الأموال التي قام مهاجرون عاملون في ألمانيا بتحويلها إلى أسرهم في أوطانهم خلال العام الماضي نحو 4.2 مليار يورو، و ذكرت الصحيفة الألمانية إنه استنادا إلى بيانات البنك المركزي الألماني أن قيمة هذه التحويلات ارتفعت بصورة غير مسبوقة العام الماضي بمقدار نحو 700 مليون يورو مقارنة بعام 2015.