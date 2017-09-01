الأردن يطلب من معارضة درعا تغيير دور الجيش الحر

كلنا شركاء: الجزيرة

قالت مصادر للجزيرة إن الأردن طلب من المعارضة السورية المسلحة في درعا التفكير في مصير الجيش السوري الحر، واقترح تحويله إلى شرطة مجتمعية وقوة تنفيذية ودفاع مدني.

وأضافت المصادر أن المعارضة المسلحة رفضت الطلب الأردني، واعتبرته تقليما لأظافر الجيش الحر، وتسليما مجانيا لمناطق المعارضة إلى النظام السوري.

يأتي ذلك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان بين الجانب الأردني وممثلين للمعارضة السورية في درعا لبحث إمكانية فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

وأفادت شبكة شام الإخبارية الموالية للمعارضة السورية بأن الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية لم يصل إلى أي اتفاق، بسبب “أطماع نظام بشار الأسد”.

وكانت المعارضة المسلحة سيطرت على معبر نصيب في أبريل/نيسان 2015 بعد معارك مع قوات النظام؛ مما دفع الجانب الأردني إلى إغلاق المعبر.