مدينة تلبيسة تودّع 7 من أبنائها إثر قصفٍ ليلي

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قضى سبعة مدنيين في حصيلةٍ أولية، وأصيب آخرون بجروح، مساء أمس الجمعة 29 أيلول/سبتمبر، جراء قصفٍ عنيفٍ تعرضت له مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

وأفاد “مركز حمص الإعلامي” بأن مدينة تلبيسة شهدت مساء أمس تصعيداً غير مسبوق، بدأ بحملة قصف مدفعي بحوالي 60 قذيفة من العيار الثقيل، نتج عنها إصابات طفيفة في صفوف المدنيين، تبع ذلك قصف بصاروخ أرض-أرض (أسطوانة متفجرة) على أحياء المدينة أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين في حصيلة أولية، بينهم طفلة رضيعة ووالدها واثنان من أعمامها، وبعض المصابين بحالة خطرة جداً مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

ترافق القصف على مدينة تلبيسة برمايات من قبل راجمات الصواريخ مصدرها معسكر ملوك وقريتي الأشرفية والنجمة المواليتين، استهدفت معظم أحياء المدينة.

ووثق المركز أسماء الضحايا وهم:

أحمد عبد الكريم الكردي

محمد عبد الكريم الكردي

علي عبد الكريم الكردي

مصطفى هبد الكريم الكردي

أحمد محمد جمعة الحديد

جميلة طه جمعة الحديد

الرضيعة جميلة علي الكردي

كما تعرضت قرية العامرية في ريف حمص الشمالي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات النظام في قرية الغاصبية، واستُهدفت قرية عين حسين بقذائف المدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام في كتيبة الهندسة، وقصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الأحياء السكنية في بلدة الغنطو بريف حمص الشمالي.

ومن جانبها، أعلنت غرفة عمليات ريف حمص الشرقي، استهداف معاقل قوات النظام في قرية الأشرفية ومعسكر ملوك بقذائف الهاون من العيار الثقيل والقذائف الصاروخية، إضافة إلى استهدافها لقريتي قنية العاصي وأكراد داسنية بقذائف الهاون، رداً على قصف المدنيين في ريف حمص الشمالي بالأسطوانات المتفجرة وصواريخ الراجمات والمدفعية الثقيلة.