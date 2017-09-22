تعليق الدوام في كافة مدارس إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، تعليق الدوام في كافة مدارس المحافظة لثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم السبت (30 أيلول/سبتمبر).

وجاء في بيان لمديرية التربية، نشرته على حسابها في “فيسبوك”: “نظراً لاستمرار الهجمة الشرسة من قبل العدوان الروسي والطيران الحربي السوري على المناطق المحررة بمحافظة إدلب، تُعلن مديرية التربية والتعليم عن تعليق عمل المدارس بجميع المجمعات والمكاتب التربوية الخاصة والعامة والمنظمات لمدة ثلاثة أيام تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 30/09/2017”.

ووثق ناشطون مقتل 44 مدنياً في محافظة إدلب أمس، بينهم نساء وأطفال، جراء أكثر من 100 غارة جوية استهدفت أكثر من 45 مدينة وبلدة وقرية، وتسببت أيضاً بإصابة العشرات من المدنيين بجروح، ودمار هائل في المناطق المستهدفة.

وكان لبلدة أرمناز النصيب الأكبر من عدد الضحايا، نتيجة غارتين جويتين ليليتين استهدفتا المكان ذاته، مخلفتين دماراً هائلاً ومجزرةً راح ضحيتها أكثر من 33 مدنياً في حصيلة أولية.

وتوزع بقية الضحايا على بلدة التمانعة/3 ضحايا، كفرجالس/ضحية، إدلبضحية، حارم/6 ضحايا.