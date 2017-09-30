مجزرةٌ بحق نازحين في بلدة البوليل شرق دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

ارتكبت الطائرات الحربية أمس الجمعة 29 أيلول/سبتمبر، مجزرةً في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، راح ضحيتها 15 مدنياً في حصيلة أولية، معظمهم نازحون من ريف حمص الشرقي.

وأفادت صفحة “فرات بوست” بمقتل 15 مدنياً وإصابة آخرين بجروح نتيجة قصف الطيران الحربي لسيارة نقل من نوع “سرفيس” تُقل عدداً من المدنيين الهاربين من القصف في بلدة البوليل صباح يوم أمس. والضحايا هم:

الطفل أنس عيسى عبد البغداد (5 أعوام)/البوليل

حمد شريف الملا/البوليل

عدنان فرحان الرهل_البوليل

حسان عاني الحسين/السخنة

مخيلف عاني الحسين/السخنة

تحسين خالد الفيصل/السخنة

جميل عامر الفيصل/السخنة

عبد الرحمن السليمان/السخنة

محمد حاتم الريس/السخنة

ياسر المحيسن الخلف/السخنة

صبحة حمد الخلف/السخنة

فاطمة المحمد الحسين/السخنة

شيماء علي المتعب/السخنة

عنود الكدرو/موحسن

فارس العفارة/موحسن

وشنَّ الطيران الحربي صباح اليوم السبت عدة غارات جوية استهدفت مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، تركزت على ساحة الفيحاء، ومحيط مركز الانطلاق ودوار الشهداء ومحيط مستشفى عائشة وبناء الدكتور جمال الفرحان وبالقرب من إعدادية البعث حي الجمعيات وشارع المصطفى، وسط حالة ذعر وهلع لدى الأهالي.

ونجم عن الغارات الجوية على البوكمال مقتل أربعة مدنيين وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح في حصيلة أولية.

كما قضى أربعة مدنيين صباح اليوم، إثر غارات جوية استهدفت بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي، والضحايا هم: (مريم حسين السعران واثنان من بناتها، زوجة أحمد الطراد الطعمة).

وفي السياق، أشارت صفحة “فرات بوست” على وصول عشرات العائلات النازحة من أبناء محافظة دير الزور إلى قرى الحسكة هرباً من المعارك الدائرة بين تنظيم “داعش” وميليشيات سوريا الديمقراطية في المنطقة.

وتوزعت العائلات على قرى (أبو فاس، عبدان، طرمبات الرفيع، وطرمبات الراشد، وعجاجه، وتل أحمر)، وسط أوضاع إنسانية سيئة للغاية، في ظل غياب تام للمنظمات الدولية.