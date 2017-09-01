(رامي مخلوف) يدخل خط إعادة الإعمار بتأسيس شركةٍ للتطوير العقاري

كلنا شركاء: رصد

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام قراراً بتأسيس “شركة المدينة للتطوير العقاري” المساهمة المغفلة الخاصة في ريف دمشق، برأسمال قدره 100 مليون ليرة سورية.

وأفاد موقع “الاقتصادي” الذي قال إنه اطلع على النظام الأساسي للشركة، بأن ملكية الشركة تعود إلى كل من “شركة بيشاور للاستثمار” بنسبة 40%من رأسمال الشركة، و”شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المحدودة المسؤولية بنسبة 35%، و”شركة مجموعة راماك الاستثمارية المحدودة المسؤولية” بنسبة 25%.

ووفق الموقع، تعود ملكية “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المحدودة المسؤولية”، و”شركة مجموعة راماك الاستثمارية المحدودة المسؤولية”، لـ “رامي مخلوف” ابن خال بشار الأسد.

وستمارس “شركة المدينة للتطوير العقاري” مهنة التطوير والاستثمار العقاري، وفقاً لأحكام القانون رقم 15/ 2008 وتعليماته التنفيذية، وإقامة المشاريع العقارية بحسب الغايات التي نصّ عليها قانون الاستثمار العقاري، ومنها المشاريع الاستراتيجية التي تتضمّن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وستعمل الشركة أيضاً على تنفيذ المشاريع الاجتماعية، الهادفة لإسكان شرائح محددة من المجتمع بشروط ميسّرة، عبر تملّك مقاسم معدّة للبناء أو تملّك وحدات سكنية تقسيطاً، أو تأجير هذه الوحدات بمساحات اقتصادية وبأسعار وأقساط تتناسب مع متوسّطي الدخل لهذه الشرائح.

وبحسب النظام الأساسي، تستهدف الشركة إقامة مشاريع مناطق الخدمات الخاصة، غير السياحية والعائدة ملكيّتها للمطوّر العقاري، أو الجهة الإدارية التي تتضمّن إقامة مناطق خدمات متطورة طبية تعليمية تجارية رياضية، ويتم ترخيصها إدارياً من الجهات الإدارية المختصّة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويرى كثيرون أن “رامي مخلوف” يكون قد دخل خط “إعادة إعمار سوريا” الذي يتحدث عنه النظام، وذلك من خلال شركته الجديدة.

ويبلغ رأسمال شركة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المحدودة المسؤولية” التي تم تأسيسها عام 2011، 500 مليون ليرة سورية موزعة على 50 ألف حصة قيمة كل حصة 10 آلاف ليرة سورية، وقد ساهم بتأسيسها رامي مخلوف، بنسبة 99.98% من رأس المال.

وكانت قد أقرت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام في العام 2011 تأسيس شركة البدر للتطوير المساهمة المغفلة الخاصة، والتي تتألف من 30 ألف سهم أسسها: شركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة القابضة وتبلغ نسبة اكتتابها 99.8%، وشركة مجموعة راماك الاستثمارية المحدودة المسؤولية وتبلغ نسبة اكتتابها 0.1%، شركة المدائن المحدودة المسؤولية وتبلغ نسبة اكتتابها 0.1%، وقال موقع “الاقتصادي” إن هذه الشركات الثلاث تعتبر مملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف.