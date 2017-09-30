(حزب الله) ينعى إعلامياً قُتل شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت ميليشيا حزب الله اللبناني أمس الجمعة 29 أيلول/سبتمبر، أحد المصورين الحربيين، والذي قُتل أمس في المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله بمقتل المصور المهندس “​علي عبد اللطيف عمار”، الملقب بـ (جبريل)، من بلدة ميس الجبل، سكان منطقة بئر حسن، مشيراً إلى أنه قُتل “أثناء قيامه بواجبه الجهادي مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في منطقة حميمة أثناء صد هجوم لإرهابيي داعش فجر يوم الجمعة الواقع فيه 29 أيلول 2017”.

وأشار المصدر إلى أن المصور “عمار” كان قد نال المرتبة الرابعة في جبل لبنان والعاشرة على مستوى لبنان في اختصاص الهندسة الداخلية (TS) من معهد “بئر حسن” الفني، وخضع لدورة إعلام حربي وكان من الأوائل فيها والمميزين وحاز على تنويه مسؤوليه.

وشارك القتيل بتصوير معارك السلسلة اللبنانية، ومن المقرر أن يتم تشييعه في الثانية من بعد ظهر اليوم السبت في بلدته “ميس الجبل”.

وفي السياق، أفادت تنسيقية تدمر بأن تنظيم داعش سيطر على جبل الطنطور ومحيطه وعدة حواجز لميليشيات النظام جنوب وشرق مدينة السخنة، كما سيطر على حواجز ومواقع جديدة في محيط السخنة، ليحاصر المدينة من ثلاث جهات ويقطع طريق إمداد النظام باتجاه تدمر، وبالتالي قطع الطريق العام دمشق – دير الزور مروراً بتدمر.

وتابع التنظيم هجومه مساء أمس وسيطر على المحطة الثالثة وحقلي الهيل والنجيب شرق تدمر، شن هجوماً جديد على منطقة حميمة شرق، كما شن هجوماً على محيط مدينة القريتين شرق حمص.

وأشارت التنسيقية إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تمكن التنظيم من قتل حوالي 120 عنصراً من ميليشيات النظام، أغلبهم كانوا هاربين من المعارك في السخنة.