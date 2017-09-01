الشرطة التركية تُلقي القبض على قاتل الدكتورة (عروبة بركات) وابنتها

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أكدت صحيفة “يني شفق” التركية، أن الشرطة التركية ألقت صباح اليوم السبت (30 أيلول/سبتمبر) القبض على قاتل الناشطة السورية الدكتورة “عروبة بركات” وابنتها “حلا بركات” في مدينة بورصة، لتقوم بتحويله إلى مدينة إسطنبول لمتابعة مجريات التحقيق هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات الأولية من الشرطة التركية تفيد بأنّ المشتبه به هو “أحمد بركات” وهو من أقرباء الضحيتين.

وأضافت بأن الشرطة التركية تقوم بالتحقيق فيما لو كانت هناك علاقة بين المشتبه به وبين استخبارات نظام بشار الأسد.

وكانت الشرطة التركية قد عثرت على جثتي الناشطة المعارضة “عروبة بركات” وابنتها الصحفية “حلا بركات”، في منزلهما بمدينة إسطنبول.

وقالت مصادر أمنية، إن أصدقاء “حلا” (22 عاماً)، أبلغوا الشرطة التركية عن فقدان الاتصال بها، بعد غيابها عن العمل ليومين.

وكشفت المصادر الأمنية أن الشابة ووالدتها قُتلتا طعنًا بالسكين، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا للكشف عن ملابسات الجريمة.

وأضافت “يني شفق” أن “عروبة” تلقت تهديداً من نظام بشار الأسد في الأيام الماضية، بسبب دورها البارز في فضح جرائمه وانتهاكاته عبر الأفلام الوثائقية والبرامج.