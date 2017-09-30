شبيحة يعتدون بالضرب المبرح على مساعدٍ في شرطة حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

اعتدى عناصر من الشبيحة بالضرب المبرح على رجلٍ في حي الأشرفية بمدينة حلب، يوم أمس الجمعة 29 أيلول/سبتمبر، ليتبين لاحقاً أن الرجل الذي تعرض للضرب هو صف ضابط برتبة مساعد في الشرطة.

وبحسب مصادر إعلام موالية للنظام، فقد اتخذت إجراءات عقابية بحق عناصر الشبيحة، فتم نقلهم إلى جبهة أخرى في مدينة حلب.

وفي سياق آخر، قام عنصران من شبيحة “البكارة” في حي الشيخ طه، وتحت تأثير الخمر بإطلاق الرصاص الحي عشوائياً على الأبنية السكنية، كما تلفظ العنصران بألفاظ بذيئة، وسبا وشتما الذات الإلهية، بالإضافة لتوجيه السباب للمدنيين الذين استطاعوا طردهما من الحي، فيما توعد العنصران أهالي الحي بالقتل قبيل طردهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام خلال الأشهر الأخيرة الماضية على إجبار العديد من عناصر الشبيحة على الخروج من عدة أحياء، وكان آخرها أحياء السليمانية والفيلات والشيخ طه، وشكلت تصرفات وتجاوزات عناصر الشبيحة استياء وغضب موالي النظام في مدينة حلب، مما دفع أجهزة النظام الأمنية لإخراج العشرات من عناصر الشبيحة وزج بعضهم على جبهات القتال.