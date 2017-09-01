نصب (I Love Aleppo) مطيّة لأطفال حلب وموالون: نخاف عليه من التعفيش

سعيد جودت: كلنا شركاء

ما إن غابت كمرات إعلام النظام عنه، ورحل عنه المسؤولون، وبعد ساعات قليلة من تدشينه، امتطى الأطفال نصب (I Love Aleppo) الذي دشّنه النظام أمس الجمعة 29 أيلول/سبتمبر، في ساحة سعد الله الجابري وسط حلب.

ونشرت صفحة “دمشق الآن” الموالية صورةً للمجسم بعد ساعات فقط على تدشينه، يظهر فيها العديد من الأطفال وقد صعدوا على أحرفه، ما أثار سخرية وغضب الموالين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “دعاء” في تعليقها على الخبر: “لكن معقول تغمض عينا قبل ما نلعن أبو المجسم، عيب انتو ما بترضوها“، وأضاف “أحمد”: “بكرا بيكتبوا ذكريات اب عبدو ام عبدو، مجروحين اب بكري”.

ومن جانبه، طالب “عدنان داني” بوضع حارس ليلي للمجسم، وقال في تعليقه: “والله العظيم عيب، يحطو حارس ليلي عليه متلو متل اي حارس مبنى حكومي او حديقة”، في حين تخوف “أحمد حمود” مستهزئاً من أن يطال النصب التعفيش من قبل ميليشيات النظام المنتشرة في أحياء المدينة، وقال معلقاً: “انتبهو حدا من القوات الرديف يعفشو الله يخليكون”.

وقال “محمد الحموي” في تعليقه: “لك فدا صرمايتن ينتزع وبيعملو غيرو وين المشكلة، ولا استكترو فيهن الفرحة اللي محرومين منها”.

وربما مصير مجسم (I Love Aleppo) سيكون كمصير مجسم (I Love Damascus) الذي دشنته محافظة دمشق التابعة لحكومة النظام في ساحة الأمويين وسط دمشق في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، والذي اهترأ وتكسر بعد أقل من شهر على تدشينه.