بالصور… تدشين نصبٍ تذكاريٍ للقتلى الروس في حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

بعد يومٍ على تدشين نصب (I Love Aleppo)، وعرفاناً من النظام بدور حليفته روسيا في قتل السوريين، تم اليوم السبت (30 أيلول/سبتمبر)، تدشين نصب تذكاري لقتلى الروس في مدينة حلب.

وقال الإعلامي الموالي، ومراسل قناة “سما” الموالية “شادي حلوة” في وتدوينة على صفحته في “فيسبوك”، إنه قد تم اليوم تدشين النصب التذكاري لـ “شهداء الجيش العربي السوري والجيش الروسي”، على حد تعبيره، عند دوار “التلفون الهوائي” بحلب.

ونشر “حلوة” صوراً يظهر فيها مراسم التدشين بحضور مسؤولين من النظام ومن الروس، وقال “حلوة” إن التدشين تم “بحضور اللواء (زيد صالح) رئيس اللجنة العسكرية والأمنية، وجميع رؤساء الأجهزة الأمنية في حلب، ومحافظ حلب، وأمين فرع الحزب، وقائد الشرطة، ورئيس جامعة حلب، وأمين فرع حزبها، وكبار ضباط الجيش الروسي في حلب”.

وأشارت “‎شبكة اخبار حلب” الموالية، إلى التدشين ترافق مع إعادة تشغيل نوافير دوار “التلفون الهوائي” لأول مرة منذ 6 سنوات.

وأوضحت أنه تم إطلاق اسم “دوار الصداقة السوري الروسي” على دوار “التلفون الهوائي” في حي السليمانية بمدينة حلب، والمعروف باسم دوار “بريد السليمانية”.