(قسد) تُعلن سيطرتها على حقول (الجفرة) شرق دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم السبت (30 أيلول/سبتمبر)، سيطرتها على حقول “الجفرة” النفطية في ريف دير الزور الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، وذلك ضمن حملة (عاصفة الجزيرة).

وقالت “ليلوى العبد الله” الناطقة الرسمية باسم حملة (عاصفة الجزيرة) في دير الزور، في بيان نشره موقع (قسد)، إن حملة (عاصفة الجزيرة) التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية تستمر بالتقدم وتحقيق أهدافها العسكرية على الأرض وفق المخطط له.

وأضافت “في إطار ذلك فقد اقتحمت قواتنا مزيداً من أوكار الإرهاب ودكت تحصيناته وهزمته في كل المواجهات المباشرة، وفي ساعات الصباح الأولى استطاعت قواتنا التقدم باتجاه حقول الجفرة النفطية شمال شرق دير الزور وحررتها بشكل كامل من قبضة المرتزقة الإرهابيين وأعادت الأمن والسلام إلى تلك الأنحاء التي كانت تعاني من الفوضى”.

وأشارت “ليلوى” إلى أن حقول الجفرة تُعبر من أهم الحقول التي كان تنظيم “داعش” يعتمد عليها لتأمين التمويل اللازم له، وبخسارتها يكون قد فقد أهم مصادر تمويله.

وقام التنظيم بتحويل هذه الحقول إلى مراكز انطلاق لتنفيذ الهجمات ومعاقل تدريب لعناصره، ومواقع حصينة لإدارة المعارك لما يتمتع به الموقع من أهمية استراتيجية عسكرياً، بحسب الناطقة الرسمية باسم حملة (عاصفة الجزيرة).