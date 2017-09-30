نمرود سليمان: شر البلية ما يضحك

نمرود سليمان: كلنا شركاء

لقد توصلت كافة الدول الفاعلة في الأزمة منذ سنوات سبع إلى قناعة كاملة وشاملة مفادها إن الحلول العسكرية قد فشلت ، وإن تداعيات الحرب السورية كان لها وما زال صدى أقليمي ودولي وان لم تسع كل الأطراف الدولية منها والإقليمية وطرفي الصراع السوري السوري الى الحل السياسي تماشيا مع قرارات مجلس الأمن فإن الكارثة قادمة وتشمل الجميع .

بالرغم من كل الانتصارات التي يحققها طرف اومحور ، وبالرغم من الانكسارات التي تصيب طرف او محورآخر لايؤثر على ما هو متفق عليه .

إن هذا الفارق بين الانتصار والإنكسار لا يعني كما يظن البعض بأن المعركة أشرفت على نهايتها ، بل العكس هو الصحيح فإن المعركة السياسية قد بدأت ومن رحمها تأتي الحلول وهي أقوى وأفضل من المعركة العسكرية التي لا يخرج من رحمها إلا الدماء والويلات والخراب .

بات واضحا للجميع بان موسكو وواشنطن ومعهما السعودية ومصر وبغطاء دولي كامل يعملون بكل جدية لعقد مؤتمر رياض ٢ ويسعون لإنجاحه لأنه الخيار الأخير وينتج عنه وفد واحد وموحد في الاّراء بعد الاتفاق على برنامج سياسي كامل وشامل .

إننا نتوجه بالشكر للمبعوث الدولي دي مستورا لتأجيله كل النشاطات المتعلقة الى ما بعد اجتماع الرياض ونشكر المملكة العربية السعودية لتهيئتها الأجواء بعقد اجتماعات عدة قبل المؤتمر لا نذيع سرآ بالقول : كما للمعركة العسكرية ضحايا كذلك للمعركة السياسية ضحاياها ، لذا نلاحظ البعض من المعارضين يضعون العراقيل امام مؤتمر الرياض القادم يقينا من هذا البعض بأنه سيخسر كل ما وعد به او حلم به، دون ان ننسى بان البعض من الطرف الاخر يستعد لمرحلة الانتصار .

عل الجميع ان يدرك ما جرى في سورية من كوارث لم يكن نتاج السورين بل نتيجة للتدخلات الخارجية ، كما ان النتائج لم تقع على السورين وحدهم بل شملت الخارج أيضا ، اللاجئين في الدول العربية وتركيا واوربا ، التفجيرات في العالم كانت وما زالت ، هذه نتائج لما جرى في سورية .

لاتستطيع أطراف الصراع السوري مهما حاولت إيقاف الحل السياسي القادم وخاصة بعد الاتفاق الدولي والاقليمي عليه .

المطلوب من كل سوري مؤمن بوطنه ان يقدم الدعم للحل السياسي السوري .