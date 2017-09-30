تركيا تدفع بمزيدٍ من التعزيزات إلى الحدود السورية

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أكدت وكالة “الأناضول” التركية اليوم السبت (30 أيلول/سبتمبر)، أن الجيش التركي أرسل تعزيزات إضافية إلى وحداته قرب الحدود مع سوريا، في منطقة “جيلفا غوزو” بقضاء الريحانية، التابع لولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة بأن موكباً يضم 20 مركبة، بينها آليات بناء وإسعاف، توجه نحو المنطقة الحدودية في الريحانية، مشيرةً إلى أن الآليات والمستلزمات أرسلت إلى الوحدات على الشريط الحدودي مع سوريا.

وكان الجيش التركي قد أرسل خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا بولايتي كليس وهطاي جنوبي البلاد، كان آخرها يوم الخميس الماضي والتي وصلت ولاية هطاي.