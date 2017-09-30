بالصور… أمٌ سوريةٌ وابنتها تضعان حملهما في الوقت ذاته بتركيا

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في الوقت ذاته، وفي المستشفى ذاته، وضعت السورية “فاطمة بيرينجي” وابنتها “غادة” مولوديهما في ولاية قونيا وسط تركيا، في حادثة وُصفت بـ “النادرة”.

وأفاد موقع “ترك برس” بأن “فاطمة بيرينجي” (42 عاماً) وابنتها “غادة بيرينجي” (21 عاماً)، وضعتا طفليهما في نفس اللحظة، بعدما أجرى لهما أطباء أتراك عملية قيصيرية في ولاية قونيا.

ونشر الموقع صوراً للأم وابنتها في المستشفى بعد ولادتهما.

وقالت مصادر إعلام تركية إن الأم وابنتها علمتا بحملهما في نفس الأسبوع، وقضيتا تسعة أشهر في الحمل سويةً، وكانتا تراجعان المستشفى سوية، وقد أنجبتا طفليهما في اليوم ذاته، بمستشفى “علي كمان بيلويرانلي”، في ولاية قونيا.

وأطلقت الأم على ابنها اسم “رجب”، فيما أطلقت ابنتها على مولودها اسم “طيب”، وهما الاسم الأول والثاني للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”.