مفوضية الأمم المتحدة في تركيا تعلن عن منحة (دافي) للاجئين في تركيا

كلنا شركاء: ترك برس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتركيا UNHCR، بالتعاون مع الحكومة التركية، عن افتتاح باب التقديم للطلبة السوريين على منحة “دافي” DAFI Scholarships لعام 2017-2018 في الجامعات التركية. ويشترط على الطالب المتقدم أن يكون لاجئاً فيتركيا ولديه بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) أو الإقامة، وأن يكون عمر المتقدّم بين 18 و26 سنة، وقد دخل الأراضي التركية بعد تاريخ شهر نيسان/ أبريل 2011، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية ومعترف فيها من قبل وزارة التعليم التركية أو حاصل على شهادة YOLDYS، ويمتلك رؤية وطموحاً لنهضة بلده سوريا مستقبلاً.

وإضافة إلى ذلك يجب أن يختار المتقدّم تخصصاً مدته القصوى 4 سنوات، وأن يكون صاحب رغبة في المشاركة في ورشات العمل الطلابية، وحاصلاً على شهادة لغة إنكليزية أو تركية.

ويتم التقدّم من خلال المنحة إلى الاختصاصات التالية :علم النفس، والهندسات، وعلوم البناء، والتجارة، وعلوم السلوكيات، وعلم الاجتماع، إضافة إلى التعليم.

على أن تكون الأولوية للطلبة الذين انقطعوا عن دراستهم أو المعاقين أو أصحاب الدرجات المميزة.

ويتم التقديم للطلبة من خلال الذهاب إلى مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين في تركيا القريب منهم وتسليم الأوراق الثبوتية التالية:

– شهادة البكلوريا المعدلة.

– شهادة اللغة (تومر، توفل، أيلتس).

– استمارة التسجيل، وتطلب الاستمارة من مكتب المفوضية حيث يتم تعبئتها وتسليم كافة الأوراق للمكتب.

ويشار إلى أن عملية الاختيار ستكون على عدة خطوات، الخطوة الأولى تكون بمراجعة التطبيق، ثم الثانية وتكون بالمقابلة، وبعدها يتم الاختيار النهائي.

هذا وتقدم المنحة راتباً شهرياً ومقداره 1000 ليرة تركية، إضافة إلى مقعد جامعي ومصاريف لحضور ورشات العمل.

كما تقوم المنحة بتأمين فرص عمل للخرجين الحاصلين على هذه المنحة فيما بعد التخرج.