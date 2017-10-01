أغرب آخر أمنيات المحكومين بالإعدام… أغلبها وجبات طعام

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في لحظة الإعدام يعلم المحكوم أن النهاية قد حلّت وأن الموت بات على بعد ثوانٍ منه، لذا عادة ما يأخذ من آخر هذه اللحظات متنفساً لتحقيق آخر أمنياته وقول آخر عباراته، لكن بعض هذه الطلبات جاء غريباً جداً. هذه أبرز الطلبات الغريبة وفق ما أوردته صحيفة “ذا تيليغراف” البريطانية:

1. وجبة بحرية

أُعدم توماس غراسو في عام 1995 لاستخدامه أضواء شجرة عيد الميلاد لخنق امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً. وكان طلبه الأخير الغريب هو أكلة بلح البحر والمحار المطبوخة على البخار، وشطيرة “برغر كينغ” ومشروب ميلكشيك كبير، وكرات لحم، ونصف فطيرة من اليقطين والفراولة والكريم.

2. زيتونة سوداء واحدة

حُكم على روبيرت بيل بالإعدام لقتله طفلة عمرها 11 عاماً والاعتداء الجنسي عليها في عام 1982. وأصر على أنه بريء على الرغم من أنه حكم عليه بالسجن 121 عاماً بتهمة اغتصاب أخرى. وكان آخر طلب له هو زيتونة سوداء وحيدة مع إزالة نواتها.

3. كيس حلويات

أُدين جيرالد لي ميتشل بقتل رجل، كذلك اتُّهم بالسرقة وإطلاق النار على رجلين في صفقة مخدرات. واختار هو أيضاً أن تكون أمنيته الأخيرة وجبة، لكن هذه المرة كانت عبارة عن حلويات ملونة بنكهات متنوّعة.

4. كتلة من الأوساخ

أعدم جيمس سميث في يونيو/ حزيران سنة 1990 بعدما أدين بالقتل والسطو في هيوستن، تكساس. وكانت أمنيته الأخيرة هي ممارسة طقوس خاصة، كذلك طلب وجبة من الأوساخ لكنه مُنح الزبادي مكانها.

5. السلام العالمي

وكانت واحدة من أصعب الأمنيات التي طلبها أوديل بارنز، المدان بالسرقة وضرب وطعن امرأة في منزلها في عام 1989، هي إقامة العدل والمساواة والسلام العالمي، وهو ما صعُب على موظفي السجن تحقيقه.