الطيران الروسي يقصف بالخطأ مواقع للنظام في اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

قالت المراصد العسكرية التابعة لكتائب الثوار في اللاذقية إن الطيران الحربي الروسي قصف بطريق الخطأ موقعاً لقوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية، مساء اليوم السبت، 30 أيلول/سبتمبر، دون معرفة نتائج هذا الاستهداف.

وجاءت غارة الطيران الحربي بعد إطلاق كتائب الثوار في المنطقة رشقةً من صواريخ “الغراد” باتجاه مدينة القرداحة ومنطقة مطار حميميم المجاور.

وبحسب المرصد 408 العسكري، فإن الطيران الحربي الروسي حاول البحث عن الراجمة التي استهدفت القرداحة، بالتزامن مع تنفيذ قوات النظام المتمركزة في مصيف سلمى رمايات صاروخية على مناطق الثوار في ريفي اللاذقية وإدلب.

وأضاف المصدر أن الطيران الروسي اعتقد أن راجمة النظام تعود لكتائب الثوار فنفذ غارته عليها دون معرفة نتائج هذا الاستهداف.

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