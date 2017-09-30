3 زعماء من (الشعيطات) يقعون في كمينٍ لـ (داعش)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أفادت مصادر متطابقة أن ثلاثة من أهم وجهاء عشيرة (الشعيطات) وقعوا اليوم السبت في كمينٍ لتنظيم “داعش” في ريف دير الزور، وأسفر عن مقتلهم جميعاً.

وقالت وكالة “مؤتة” المقربة من تنظيم “داعش” إن كلاً من زعماء عشيرة الشعيطات “أحمد علي الحمادة”، و”كمال أحمد الحسين”، و”حامد حسين المصطفى” لقوا مصرعهم في الكمين الذي نصبه “داعش” قرب بلدة الشولا، معتبرةً أنهم من زعماء العشيرة الموالين للنظام.

أحد المقاتلين في ميليشيات (الشعيطات) الموالية ويدعى “أبو إبراهيم الشعيطي” قال في تدوينةٍ له على “فيسبوك” إن مقتل الزعماء الثلاثة كان نتيجة استهداف تنظيم داعش لسيارتهم عند عودتهم من مدينة دير الزور.

وأضاف أنهم كانوا في دير الزور لزيارة الميليشيات الموالية من عشيرة الشعيطات والقيادي إبراهيم الداير و”الثناء على جهود المقاتلين وجهود الشيخ إبراهيم ورفع معنوياتهم، ومن المعروف لدى الجميع أن الشهداء الثلاث لهم وزن ثقيل ورأي وجاه وكرم وطيب وحكمة في العشيرة”.

وكان تنظيم “داعش” بثّ يوم أمسٍ الجمعة شريطاً مصوراً أظهر جثث أكثر من 10 عناصر من قوات النظام داخل حافلة كانت تقلهم حيث وقعوا في كمين للتنظيم أدى لمقتلهم جميعاً.