صيّاد يستهدف فتيات جبلة بأماكن حساسة

غيث علي: كلنا شركاء

كشفت مصادر موالية للنظام أن أحد الشبان الطائشين في مدينة جبلة استهدف قبل أيام، ببارودة الصيد خاصته (بارودة ضغط مخصصة لصيد الطيور) خمس فتيات في أماكن حساسة من أجسادهن، كما أصيبت فتاةٌ سادسةٌ في عينها.

وقالت شبكاتٌ إعلاميةٌ مواليةٌ للنظام إنّ المصابات أسعفن إلى المستشفى الوطني في اللاذقية وأجريت الإسعافات اللازمة لاثنتين منهن لم تخترق أجسادهن “الكبسولات” -وهي عبارة عن مقذوف صغير ذي تأثير بسيطٍ في جسد الضحية- وأجريت لثلاثٍ عمليات جراحية بسيطة دون أي خطورة.

أما الفتاة التي كانت إصابتها في عينها فتخضع للعلاج وهناك خشية من تأثر العين بالإصابة وفقا لرأي طبيب العينية في المستشفى.

وأوضحت المصادر أن حكومة النظام لم تتمكن من تحديد هوية الفاعل أو مصدر الطلقات، كون هذا النوع من البنادق لا يصدر صوت إطلاق، فيما استمرت التحقيقات جارية وخصوصا مع أصحاب البيوت التي تقع على للتقاطع التي تفترض الجهات الأمنية أن المقذوفات قد صدرت من أحدها.

واعتبر فرع الأمن الجنائي باللاذقية إلى أن الفاعل قد يكون شخصا مهووسا أو مريضا نفسيا، وتمكن من تنفيذ فعلته والهرب من المنطقة، وهناك احتمال أن يكررها في أماكن أخرى وخصوصا أنه كان يتعمد استهداف الفتيات في “مؤخراتهن” فقط.