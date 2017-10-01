المهندس وليد الزعبي: المعبر فرصة لعودة شبابنا للعمل وكوادرنا المهجرة وإنهاء تجار الأزمات

محمد العويد: يقين

دعا رجل الأعمال السوري المهندس وليد الزعبي, أبناء محافظة درعا, للتفكير بعمق بأولويات فتح معبر نصيب, حديث الساعة اليوم على مستوى سوريا عموما ودرعا خصوصا,مؤكدا في حديث خص به “يقين”أن مجريات الاجتماع كانت ايجابية, ما لاحظته أن ثمة إجماع في الاجتماعات أن تتولى المجالس المحلية إدارة حصة المحافظة من عائدات المعبر,وبحسب معلومات قبل 2010 كنت اسمعها أن عائدات المعبر ,شريطة حفظه من الفساد والعمل بكامل طاقته ,من تركيا الى عمان , يمكن أن يصل الى ٤٠٠ مليون دولار سنويا حصة المحافظة من هذه العائدات, يمكن استثمارها في البنية التحتية والتعليم في المحافظة, وتحسين ظروف العيش للناس ويمكن لمجالس المدن أن تخطو أبعد بمشاريع استثمارية متوسطة, خصوصا أن المعبر آمن من الأجهزة الأمنية, وعودة المغتربين الدورية للمحافظة في الإجازات السنوية الى بيوتهم ورؤية أهلهم, والمهجرين والكفاءات العلمية والمهنية “.

وقال الزعبي الذي حضر مباحثات عمان والوفد المحلي ممثلا عن درعا :”انه بموازاة المعبر كعنوان للتهدئة المستمرة ,فان جوانب اقتصادية أخرى ستسير بنفس الوتيرة, إن أحسن استغلال الموارد في المحافظة الجنوبية, فالأرقام تشير لوجود اثني عشرة مليون شجرة زيتون قبل الثورة, كان إنتاجها يزيد عن مائة مليون دولار سنويا , والمواسم الزراعية ستتحرك, كاستجابة لمتطلبات سوق الجوار, وسندفع بشبابنا للمنافسة, والعودة لسوق العمل,لإيماننا بإمكانية الانتصار بالعلم والعمل والاقتصاد والنجاح, كان لدينا في المحافظة أكثر من ثلاثة آلاف طبيب إذا لم يعودوا جميعا ,فمن المؤكد عودة أرقام لا يستهان بها,ومثلهم آلاف المهندسين من مختلف التخصصات, وكوادر تعليمية وإدارية, سنكون وجها لوجه أمام التنمية البشرية والتعليم, وسيكون هو التحدي الحقيقي أمام المحافظة”.

وبشأن واقع المعبر بين المأمول للوفد والمجالس المحلية, ومتغيرات ومصالح الضامنين للنظام السوري قال ” الزعبي” “: نحن طالبنا علنا وبصراحة ألا يكون الجانب الأمني للنظام متواجد في المعبر, لأنه ببساطة ينسف جميع الآمال مجتمعة,وطرحنا أن بداية التوافق على المعبر وآلياته وموارده المالية وحسن سيره, قد يفتح الباب لأوراق تفاوضية بشأن عودة المهجرين الى مدنهم والإفراج عن المعتقلين وحزمة من المطالب ستوضع بعيد الاتفاق الأولي بشأن فتح المعبر”.

وبشأن مخاوف البعض من ارتفاع أسعار المنتجات, بعيد افتتاح المعبر جراء عمليات التصدير؟ أشار الزعبي ” الآن هي مرتفعة, قبل التصدير عشر مرات,لبعض السلع, مقارنة بمحافظة السويداء,كالغاز مثلا,ومدننا محاصرة وتعيش على المساعدات ,وفتح المعبر سيلغي هذه الفوارق, وهذا ما يفسر رفض البعض لفتح الشريان الاقتصادي للمحافظة, للإبقاء على سيطرتهم وتحكمهم بالموارد ورفع أسعارها, اقتصاديا يفترض العكس فدخول وخروج البضائع, والتجارة والمشاريع, وزيارة المغتربين لبيوتهم وأعمالهم, وترميم المصالح والبيوت, وخلق حالة نشطة, سيعني بجانب أنه سيكون هناك عوائد اقتصادية بأيدي الناس, ولكن توفر السلع يساهم في خفض الأسعار, وليس بارتفاعها كما يروج البعض, الذين يمكن الاستنتاج من موقفهم أنهم أصحاب مصالح آنية تعوم على التحكم”.

وحول جاهزية المحافظة لدخول أسواق الإنتاج والمنافسة طمأن الزعبي بالقول:” لدينا كفاءات مهمة وعالية المهارة والتدريب, وإذا أتيح لها الدور المطلوب, فإنها قادرة رغم وجود العديد من الثغرات والمعيقات,وهذا يعتمد على إمكانيات وكفاءات شباب المحافظة, في الوصول الى المعايير العالمية والمواصفات في المنشآت التي ستصدر الى الخارج ونيل الجودة والمصداقية,والأهم برأيي أن الجميع سيعمل في عجلة الحالة الاقتصادية, لقدرتها على استقطاب كافة الأعمار والمهن ,وخصوصية شعبنا بحبه للعلم وتعلمه السريع”.