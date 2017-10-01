هلئ كل الشبيحة بيجوا… رنا أبيض تفاخر بالسلاح مع ميليشيات بشار الأسد

معاوية مراد: كلنا شركاء

أعاد ناشطون على الفيسبوك نشر صورة للمثلة رنا أبيض على صفحتها بعد أن قامت بحذفها وهي تجمعها بعناصر من ميليشيا الدفاع الوطني (الشبيحة) وتحمل بندقية كلاشينكوف.

المعلقون على صورة رنا أبيض اتفقوا جميعاً بين مؤيد ومعارض على ترديد العبارة التي ردت فيها المطربة فايا يونان على المعجب الذي أراد التقاط سيلفي معها (هلق كلن بيجو).

معلقون مؤيدون رأوا أن الصورة هي للاستعراض ومن أجل أن تظهر موقفاً بينما بنات الوطن يحملن كرمى لترابه: (هي روسية شايلتها بس للتصوير شوف بنات شايلها لان تراب الوطن عندها غالي المظاهر دائما الوانها جميله الحقيقة الوانها سودا).

البعض نظر إلى الصورة من باب الجمال الذي تتمتع به الممثلة وقال أحد المعلقين: (شي من بيت الابيض شي سكر شي قرموش شي مدري شو نفسي شوف منشور لحدا بعرفو لنعرف شو نساوي نمدح فيهن او نسبلن شو بدي علق).

بعض المدافعين انزعجوا من التعليقات وقالوا إن لديها وطنية أكثر من نصف الشعب السوري وقال أحدهم “أم يوشع فيها وطنية اكتر من نص هالشعب”.

البعض رأوا أن ما يفعله الممثلون ليس إلا حركات الغاية منها اظهار الولاء بينما هم عبيد للريال السعودي “ماضل حدا ماعمل هالحركات ع اساس وطنجي وهنن وقت السمح العاهر السعودي بقيادة السيارات اول المباركين الفنانين السوريين لاعقي الصرامي”.

أما آخرون فوصفوها بالشبيحة الذي يعفشون بيوت السوريين “تلحس دقني طلعت بدفاع الوطني جماعة عفشها وكبا) والتعليقات في أغلبها انحصرت بالتذكير بمقولة (فايا) في حفلها الأخير إنما بالمقاربة مع صورة أبيض بالسلاح فجاءت كالتالي: “الشبيحة هلأ كلن بيجوا (…) لك هلا الفنانين كلون بيجوا”.