موالون: جثة امرأة أمام أعين الأطفال منذ 14 يوماً في حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

كشفت مصادر موالية لنظام بشار الأسد، أمس السبت، عن وجود جثة سيّدة بالقرب من مدرسة “أبي أيوب الأنصاري” في حي الأنصاري الشرقي شرق مدينة حلب.

وقالت المصادر الموالية للنظام، إن “الأطفال في مدرسة أبي أيوب الأنصاري، يشاهدون جثة السيدة المرمية بجانب المدرسة في حي الأنصاري الشرقي، منذ أكثر من 14 عشر يوماً”، مشيراً إلى وجود الجثة في ذات المكان حتى الآن.

وأفادت “مصادر محلية”، أن “الشبيحة الموالين للنظام يتخذون المنازل السكنية المقابلة لمدرسة أبي أيوب الأنصاري مقراتٍ ومراكز لها”، مؤكدين أن “المدنيين في الحي لا يقتربون من الجثة أو القيام بدفنها خوفاً من ردت فعل الشبيحة”.

وهاجم بعض الموالون قوات النظام والأجهزة الأمنية بسبب عدم قيامهم بنقل الجثة ودفنها، بقولهم: “مو فاضين ملتهين بمهرجان الألوان بساحة سعد الله الجابري، عم نستورد مهرجانات من الغرب”، في إشارةً منهم إلى الاحتفالية التي تم فيها تدشين مجسم (I Love Aleppo) وسط حضور جماهيري ضخم.

فيما نفت سيدة قالت إنها معلمة في مدرسة أبي أيوب الأنصاري، الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام موالية، مؤكدةً عدم وجود جثة سيدة في المنطقة المذكورة.

وفِي سياقٍ آخر، قال “ناشطون”، إن “ستة عناصر من فرع المخابرات الجوية التابع للنظام، قاموا باختطاف فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من حي الفرقان بمدينة حلب، دون أن يتجرأ أحد من المارة على تقديم المساعدة لها.