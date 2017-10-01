قوات النظام تخلي مواقعها لصالح خلايا (داعش) في مدينة القريتين

رشا دالاتي: كلنا شركاء

انسحبت قوات النظام مساء أمس السبت من مدينة القريتين بريف حمص الشرقي، بعد تحرّك خلايا نائمة تتبع تنظيم “داعش” ومهاجمتها حواجزه داخل المدينة.

وقال ناشطو مركز المدينة الإعلامي إن خلايا التنظيم بدأت هجومها مساء الجمعة، على حواجز قوات النظام وميليشياته داخل القريتين، فسارعت قوات النظام للانسحاب من داخل المدينة إلى محيطها، لتفرض عليها طوقاً خانقاً.

شبكة (البادية 24) قالت بدورها إن تنظيم داعش سيطر على أحياء المدينة بشكل شبه كامل عقب “عمليات انغماسية” على حواجز قوات النظام في المدينة أدت لمقتل العشرات حيث تم توثيق مقتل خمسة عناصر من الفرقة الثالثة في قوات النظام.

وطالب عناصر التنظيم عبر مكبرات الصوت في المساجد أهالي المدينة بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها، قبل أن يعمدوا إلى تصفية واعتقال عدد من الاشخاص داخل المدينة متهماً إياهم بالانتماء لميليشيا (حصن الوطن)، وهي ميليشيا تشبيحية تتبع النظام.

في الأثناء، استقدمت قوات النظام تعزيزات إلى محيط المدينة من منطقة الفرقلس ومطار التيفور العسكري التي وصلت أمس إلى بلدة مهين المجاورة لتحاصر مدينة القريتين، كما شن الطيران الحربي غارات جوية على المدينة.

وطالبت قوات النظام من عناصر خلايا التنظيم التي تسيطر على المدينة بالانسحاب مقابل تأمين طريقٍ آمنٍ لهم نحو مناطق سيطرة “داعش” شرقي البلاد، إلا أن عناصر الأخير رفضوا الانسحاب، فيما تستعد قوات النظام لاقتحام المدينة مجدداً.

وتبعد مدينة القريتين أكثر من 250 كيلومتراً عن مناطق سيطرة تنظيم “داعش” في دير الزور شرقي البلاد الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول تمكن خلايا التنظيم الذين لا يزيدون عن العشرات من السيطرة على المدينة وطرد قوات النظام منها.

ولم يعلن تنظيم “داعش” عن سيطرته على المدينة الاستراتيجية، وكان آخر خبرٍ بثه إعلام التنظيم مساء الخميس يفيد بأن مقاتلي التنظيم هاجموا مواقع لقوات النظام في المدينة، بحسب وكالة “أعماق” التي لم تورد أي تفاصيل إضافية.